Primer alcalde musulmán de Nueva York juramentó su cargo

Mamdani se comprometió a proveer cuidado infantil universal y eliminar las tarifas de autobús

Zohran Mamdani asumió como el 112.º alcalde de la ciudad de Nueva York este jueves, marcando un cambio histórico en el panorama político de la ciudad. El exasambleísta estatal de 34 años, un socialdemócrata declarado, se convirtió en el primer musulmán en dirigir la ciudad más poblada del país.

Rodeado de su familia, Mamdani prestó juramento usando un Corán ante la fiscal general de Nueva York, Letitia James, poco después de la medianoche, en una ceremonia privada y altamente simbólica en la estación de metro abandonada de Old City Hall. Eligió dicha ubicación para demostrar solidaridad con los “trabajadores que mantienen nuestra ciudad en funcionamiento todos los días”.

Tras la ceremonia, Mamdani regresó al Ayuntamiento al mediodía para una inauguración pública ante miles de simpatizantes. El senador estadounidense Bernie Sanders, un mentor político clave, le tomó juramento por segunda vez.

En un desafiante discurso inaugural, Mamdani rechazó las peticiones de moderar su plataforma, que incluye ambiciosos planes para transporte público gratuito, cuidado infantil universal y la congelación de alquileres en toda la ciudad.

“Fui elegido como socialista democrático y gobernaré como socialista democrático”, declaró Mamdani a la multitud. “No abandonaré mis principios por miedo a que me consideren radical”.

El discurso de Mamdani se centró principalmente en la crisis de asequibilidad de la ciudad. Prometió “resucitar el legado” de un gobierno que trabaja para quienes “operan nuestros metros y rastrillan nuestros parques”, y financiar programas sociales aumentando los impuestos a los “pocos ultrarricos” y a las grandes corporaciones, utilizando el poder del Ayuntamiento para reducir el costo de la vida.

El alcalde también se comprometió a impulsar una agenda de 10 mil millones de dólares que incluye el cuidado infantil universal y la eliminación de las tarifas de autobús. Para lograr sus objetivos, Mamdani necesita la cooperación de la legislatura estatal y de la gobernadora Kathy Hochul.

En un mensaje dirigido a quienes ven su administración con “desconfianza o desdén”, prometió gobernar para todos los neoyorquinos, independientemente de su afiliación política, y se comprometió a dar un ejemplo mundial de cómo una administración progresista de izquierda puede gobernar eficazmente.