Declaran nuevo Estado de Emergencia en Ecuador tras otra masacre

La medida, que durará 60 días, busca permitir a las Fuerzas Armadas desmantelar las estructuras criminales activas

Un violento tiroteo masivo en la ciudad portuaria ecuatoriana de Manta dejó al menos seis muertos y una docena de heridos en la víspera de Año Nuevo, mientras el presidente Daniel Noboa declaraba un nuevo Estado de Emergencia de 60 días en nueve provincias.

La masacre de Nochevieja ocurrió alrededor de las 23, hora local, en el barrio Nueva Esperanza de Manta. Según informes policiales, hombres armados irrumpieron en una reunión frente a una vivienda y abrieron fuego indiscriminadamente contra un grupo de personas, matando a un niño, una mujer y cuatro hombres de entre 26 y 45 años.

El distrito de Manta, que abarca los cantones de Montecristi y Jaramijó, cerró 2025 con un récord de 500 homicidios, para un total nacional de 9.000 en 2025.

En respuesta al aumento de la violencia, Noboa firmó un decreto el miércoles por la noche que establece un nuevo estado de emergencia para nueve provincias y tres cantones. La medida, que entró en vigor este jueves, suspende el derecho a la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia en Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas, Pichincha (incluida la capital, Quito), Santo Domingo y los cantones de La Maná, Las Naves y Echeandía.

La presidencia citó informes militares que alertaban sobre una estrategia deliberada de intimidación por parte de poderosas organizaciones criminales, mencionando específicamente a Los Lobos, Los Choneros y Los Tiguerones.

Según la Policía Nacional, estos grupos son responsables de una ola de atentados con bombas, asesinatos selectivos de funcionarios y múltiples homicidios. Tan solo entre el 1 de noviembre y el 23 de diciembre de 2025, 1232 personas fueron asesinadas en las provincias afectadas.

El decreto de 60 días tiene como objetivo permitir que las Fuerzas Armadas ejecuten un ciclo operativo completo para desmantelar estas estructuras criminales y restablecer las condiciones básicas de seguridad. Esta última medida da continuidad al estado de “conflicto armado interno” declarado inicialmente por Noboa en enero de 2024.

Los aeropuertos Mariscal Sucre (Quito) y José Joaquín de Olmedo (Guayaquil) permanecen en funcionamiento. Los viajeros pueden entrar y salir de los aeropuertos durante el toque de queda, siempre que presenten sus pasaportes y la documentación de reserva de vuelo.