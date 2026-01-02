China anuncia cuotas para importación de carne de res

“Creo que es una noticia positiva” para Uruguay, afirmó Fratti

A partir de 2026, el Ministerio de Comercio chino implementará una “medida de protección” trienal consistente en un arancel del 55% a las importaciones de carne de res que excedan las cuotas específicas de cada proveedor.

La iniciativa afecta principalmente a Estados Unidos, Brasil y Australia. En el caso de Argentina, pone freno a cualquier idea expansionista, pero deja indemne a Uruguay.

Tras una investigación que atribuyó al aumento vertiginoso de las importaciones el perjuicio a los productores locales, Pekín ha limitado las importaciones libres de aranceles. Por lo tanto, cualquier cantidad que supere la cuota anual de cada exportador se enfrentará a un recargo del 55%. Brasil podrá exportar hasta 1.100.000 toneladas, Argentina 511.000, Uruguay 324.000, Australia 200.000 y Estados Unidos 164.000.

China afirma que estas medidas tienen como objetivo “ayudar temporalmente a la industria nacional a superar las dificultades” causadas por el exceso de oferta de carne extranjera.

En este escenario, el ministro de Agricultura y Ganadería de Uruguay, Alfredo Fratti, señaló que el límite de su país era significativamente superior a su historial de exportación, lo que ofrece un amplio margen de crecimiento. “En 2025, ni siquiera alcanzamos las 200.000 toneladas”, explicó. “Nunca hemos exportado esa cantidad total, ni siquiera en años récord”.

Dado que es improbable que Uruguay alcance su límite, seguirá pagando el arancel estándar del 12,5%, mientras que competidores como Brasil y Argentina se arriesgan a disparar el cargo adicional si intentan mantener sus volúmenes actuales.

“No solo no es grave, sino que creo que es una noticia positiva”, afirmó Fratti. “Es probable que, si otros países de la región reducen sus exportaciones y China sigue necesitando carne, podamos aumentar y cumplir con este cupo autorizado”.

En el caso de Brasil, el país necesitaría reducir casi el 25% de sus envíos para mantenerse dentro del límite, mientras que en Buenos Aires, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) informó que Argentina exportó 453.860 toneladas a China hasta noviembre de 2025. Si bien la nueva cuota de 511.000 toneladas cubre los niveles actuales, limita drásticamente cualquier expansión futura.

Además, Pekín suspendió partes del Tratado de Libre Comercio entre Australia y China específicamente relacionadas con la carne de res, lo que asestó un duro golpe a Canberra.

Fratti atribuyó este escenario favorable a la “relación política” de Uruguay y a su reputación de “seriedad comercial”. Reveló que el embajador chino lo visitó personalmente días antes del anuncio para garantizar que Uruguay no se viera perjudicado.