Bolsonaro sale del hospital y regresa a su lugar de detención

Los médicos siguen teniendo pleno acceso al paciente detenido, argumentó De Moraes al denegar la solicitud de arresto domiciliario

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro salió del Hospital DF Star de Brasilia la tarde del jueves y fue trasladado de nuevo al centro de detención de la Policía Federal, donde cumple su condena de 27 años de prisión como autor intelectual del intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023.

Un convoy formado por escoltas de la Policía Militar del Distrito Federal y vehículos negros sin distintivos salió del estacionamiento del hospital alrededor de las 18.40 desde el barrio de Asa Sul hasta la Comandancia de la Policía Federal, donde Bolsonaro se encuentra alojado desde noviembre.

El capitán retirado del Ejército estuvo hospitalizado desde el 24 de diciembre de 2025 y fue operado de una hernia inguinal bilateral, además de someterse a varios procedimientos para controlar un hipo recurrente. Asimismo, se le practicó una endoscopia que reveló esofagitis y gastritis persistentes.

Los galenos ya habían programado el alta de Bolsonaro para este jueves si no surgían nuevos problemas de salud. Por la mañana, el juez Alexandre De Moraes del Supremo Tribunal Federal (STF) denegó la solicitud de arresto domiciliario humanitario presentada por los abogados del exmandatario.

El juez sostuvo que la defensa de Bolsonaro no había presentado “ningún hecho nuevo que pudiera revocar las razones de la decisión de denegar la solicitud de arresto domiciliario humanitario emitida el 19 de diciembre de 2025”.

Por otro lado, los médicos de Bolsonaro siguen teniendo pleno acceso al paciente, quien recibirá los medicamentos necesarios, así como un fisioterapeuta, “y la entrega de alimentos preparados por sus familiares”. (Fuente: Agencia Brasil)