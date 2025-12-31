Milei recibe al viceprimer ministro neozelandés en la Casa Rosada

Seymour y Milei fueron fotografiados con una motosierra

El presidente argentino, Javier Milei, recibió este martes en la Casa Rosada al viceprimer ministro neozelandés, David Seymour. La reunión se centró en la expansión del comercio bilateral y subrayó la alineación ideológica entre ambas administraciones en cuanto a la desregulación estatal y la austeridad fiscal.

El objetivo principal del encuentro fue definir un marco más sólido para las exportaciones argentinas. Junto con el canciller Pablo Quirno, los funcionarios abordaron la logística y las rutas comerciales, en particular el vuelo Shanghái-Buenos Aires de China Eastern Airlines con escala en Auckland.

Según el Observatorio de la Complejidad Económica (OEC, por su sigla en inglés), el comercio entre ambos países muestra una trayectoria ascendente significativa. Las exportaciones argentinas, por un valor de US$63,4 millones hasta noviembre de 2025, representaron un aumento del 29,6 % en los últimos cinco años. Los principales productos son harina de soja (US$57,5 millones), frutas y frutos secos procesados (US$1,25 millones) y residuos vegetales (US$1,25 millones).

La reunión se caracterizó por un alto grado de afinidad personal y política. Seymour, líder del partido neozelandés ACT, ha implementado políticas notablemente similares al plan de la “motosierra” de Milei.

Al asumir su cargo, impulsó una drástica reducción del poder ejecutivo, reduciendo el número de ministerios de 41 a 20 para eliminar lo que él denominó una burocracia “inflada”. Ambos líderes posaron con una motosierra, el símbolo icónico del movimiento libertario de Milei.

Ambas administraciones también comparten la misma postura respecto a las cuarentenas obligatorias por la Covid, que fueron particularmente severas y famosas en todo el mundo bajo la administración laborista de la primera ministra Jacinda Ardern.

Además, Seymour presentó recientemente un proyecto de ley para redefinir el Tratado de Waitangi, el acuerdo fundacional de 1840 entre la Corona Británica y el pueblo maorí. La propuesta, que busca estandarizar los derechos de todos los grupos étnicos en lugar de mantener protecciones indígenas específicas, desató protestas masivas. Si bien los maoríes representan aproximadamente el 17,4% de la población neozelandesa, el proyecto tuvo un índice de rechazo cercano al 70% en diversas encuestas de opinión pública.

Seymour, de 37 años, es líder de la Asociación de Consumidores y Contribuyentes (ACT) y se describe a sí mismo como un activista liberal de derecha. Su partido forma parte de la coalición gobernante en Nueva Zelanda, junto con el Partido Nacional y Nueva Zelanda Primero.

La reunión con Seymour señala la intención de Argentina de buscar socios más allá de los bloques tradicionales, centrándose en naciones que comparten la doctrina de un “Estado pequeño” en la administración.