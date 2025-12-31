Falklands: Año Nuevo, rige nueva tasa de embarque para pasajeros por aire, £40

El aeropuerto internacional del Complejo Mount Pleasant

Al igual que en muchos países del mundo, Año Nuevo, nuevas tasas, tributos, prestaciones…. Y también en las Islas Falkland, tal cual lo recuerda el gobierno autónomo, pues a partir del jueves primero de enero del 2026, la tasa de embarque aéreo en las Islas, según lo acordado en el presupuesto 2025/26 y la Ordenanza correspondiente, se incrementara de £32 a £40 por pasajero

El importe de la tasa para aquellos pasajeros que viajen al hemisferio norte en el puente aéreo con el Reino Unido, está incluido en el valor del boleto. En cuanto a los pasajeros que viajan por LATAM (vuelos semanal a Chile), el pago debe realizarse ya sea por adelantado en la Oficina de Aduana e Inmigración, o al control de boletos (check-in) al momento de partir en el aeropuerto.

Las personas exentas del pago de la tasa de embarque incluye a,

Cualquier niño menor de dos años al momento del embarque

Personas que viajan como paciente médico o cuidador del paciente, de acuerdo a los arreglos de traslado acordados por el Director Médico de las Islas.

Aquel viajero que tuviera recibo de la tasa de embarque al valor anterior de £32, deberán dirigirse a la Oficina de Aduana e Inmigración sita en Ross Road.

Dichos pasajeros ya sea que reciban una devolución del importe, o si tienen la intención de volar en meses próximos, se les extenderá un nuevo recibo por el valor de la nueva tasa de embarque, una vez hayan pago las £8 que completan las £40.