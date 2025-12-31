Bolsonaro tiene una endoscopia programada para el último día del año

Se espera que Bolsonaro sea liberado el 1 de enero y regrese al centro de detención de la Policía Federal

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro se someterá a una endoscopia digestiva este miércoles, mientras los equipos médicos continúan atendiéndolo por complicaciones posoperatorias recurrentes.

El procedimiento tiene como objetivo evaluar el reflujo gastroesofágico del capitán retirado del Ejército, tras una serie de intervenciones para detener su hipo persistente.

Bolsonaro se encuentra en el Hospital DF Star de Brasilia desde el 24 de diciembre, tras ser transferido desde la Superintendencia de la Policía Federal.

Si bien inicialmente fue operado el día de Navidad para reparar una hernia inguinal bilateral, su recuperación se ha visto obstaculizada por espasmos involuntarios del diafragma.

El martes, le realizaron un bloqueo anestésico complementario del nervio frénico, tras procedimientos similares el sábado y el lunes, para restringir los movimientos del diafragma.

Los galenos confirmaron que Bolsonaro continúa en cuidados postoperatorios, utilizando terapia CPAP (Presión Continua Positiva en las Vías Respiratorias) por la noche y recibiendo fisioterapia respiratoria con regularidad.

Asimismo, se mantienen protocolos preventivos contra la trombosis, una medida estándar para pacientes en recuperación postoperatoria prolongada.

Según los últimos boletines médicos, se espera que Bolsonaro reciba el alta el 1 de enero, cuando sería trasladado de regreso al centro de detención donde cumple su condena de 27 años de prisión por planear el fallido golpe de Estado del 8 de enero de 2023.