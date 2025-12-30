Reportan cortes de electricidad en São Paulo debido a fuertes lluvias

Agencias meteorológicas de países vecinos como Argentina y Uruguay han emitido pronósticos similares

Unos 31.000 hogares se quedaron sin electricidad el lunes en São Paulo tras las fuertes lluvias al final de la tarde, lo que provocó una alerta de inundación de Defensa Civil en la ciudad más grande de Sudamérica.

Según la compañía eléctrica Enel, 26.300 viviendas se encontraban en la propia ciudad de São Paulo, y el resto se registró en otras zonas del Gran São Paulo.

Además de la lluvia, algunas regiones de la capital del estado registraron vientos fuertes que provocaron la caída de árboles. Según el Centro de Gestión de Emergencias Climáticas (CGE) de la ciudad de São Paulo, las ráfagas más fuertes se produjeron en las regiones de Santana y la presa de Guarapiranga, donde la velocidad del viento alcanzó entre 30,5 km/h y 34,5 km/h.

En la ciudad de Franca, una persona murió y otras tres resultaron heridas tras el derrumbe del muro de un edificio. Según el Departamento de Bomberos, el incidente ocurrió en el Distrito Industrial tras una fuerte tormenta. La Defensa Civil Estatal indicó que los vientos en Franca alcanzaron los 30 km/h, con precipitaciones acumuladas de unos 15 milímetros.

Ante este escenario, el Instituto Nacional de Meteorología (Inmet) pronosticó calor extremo (alerta roja) y chubascos para los últimos días del año, especialmente en las regiones sureste y sur del país. El Sistema de Alertas Meteorológicas del Inmet emite alertas con colores (amarillo, naranja y rojo) según el riesgo potencial.

Se espera que una ola de calor se mantenga activa hasta alrededor de las 18 del martes en los estados de São Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás y Mato Grosso do Sul, con temperaturas hasta 5 grados Celsius por encima de la media histórica durante un período superior a cinco días. La ciudad de São Paulo registró 37,2 °C el domingo, la temperatura más alta para diciembre desde 1961. Algunas localidades del estado superaron los 42 °C.

Todo el estado de São Paulo, el sur de Río de Janeiro y el sur/suroeste de Minas Gerais se encuentran bajo alerta amarilla de tormenta hasta la mañana del martes. Las precipitaciones pueden variar hasta 50 milímetros por día (mm/día), acompañadas de fuertes vientos (40-60 km/h) y granizo, con bajo riesgo de cortes de electricidad, daños a cultivos, caída de ramas e inundaciones. (Fuente: Agencia Brasil)