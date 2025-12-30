Más de 3,2 millones de viajeros extranjeros visitaron Uruguay hasta noviembre de 2025

El sector turístico uruguayo se ha consolidado como motor principal de la economía nacional, recibiendo a 3.207.536 visitantes internacionales entre enero y noviembre de 2025. Según el último informe del Ministerio de Turismo (Mintur), estos viajeros generaron un estimado de US$1.784 millones en ingresos de divisas.

El ministro de Turismo, Pablo Menoni, celebró las cifras, señalando que el sector se encuentra ahora a un nivel comparable al de la potente industria cárnica del país.

Menoni destacó que las exportaciones totales de servicios para el período 2024-2025 ya alcanzaron los US$2.300 millones, impulsadas en gran medida por la afluencia de viajeros extranjeros.

Los datos confirman que Uruguay sigue siendo un destino predilecto para sus vecinos argentinos y brasileños, a pesar de las fluctuaciones económicas regionales. Argentina se mantuvo como el mayor emisor de viajeros, con 2.160.792 llegadas, seguida de Brasil con 432.200. Chile ocupó el tercer lugar con 80.760 visitantes, seguido de Paraguay con 71.190 y Colombia con 37.287. Además, 174.857 visitantes provinieron de Europa y 109.216 de Norteamérica.

Montevideo fue la ciudad más visitada del país, seguida de Punta del Este en segundo lugar y Colonia del Sacramento en tercera posición.

El ministro Menoni expresó grandes expectativas para la temporada de verano 2025-2026, que comienza oficialmente en diciembre. Destacó que el turismo se ha convertido en un verdadero motor de la economía, no solo por la generación de divisas, sino también como una fuente vital de empleo en los distintos departamentos.

Con las cifras actuales que ya igualan las exportaciones totales de servicios de productos básicos tradicionales, el gobierno anticipa que los resultados de fin de año de 2025 establecerán nuevos récords para la era pospandemia.

También es el año turístico más exitoso de Uruguay desde los máximos históricos de 2017, cuando se registraron 4,2 millones de visitantes en 12 meses. Se explicó que, si bien en 2017 se registró un mayor número de personas, en 2025 se registrará un grupo demográfico más adinerado.