EE UU realiza primer ataque terrestre en Venezuela

“No se logró nada”, dijo Trump sobre sus conversaciones con Maduro

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó este lunes que Estados Unidos lanzó su primer ataque contra un objetivo terrestre en Venezuela, lo que marca una escalada significativa en la campaña antinarcótica de su administración.

En declaraciones a la prensa antes de una reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Trump reveló que una importante instalación en la costa venezolana utilizada para la distribución de drogas fue destruida la semana pasada.

Si bien el mandatario se negó a identificar a la agencia responsable, CNN y otras fuentes indicaron que el ataque tuvo lugar mediante un dron de la CIA. La operación tuvo como objetivo un muelle remoto presuntamente utilizado por la conocida banda venezolana Tren de Aragua para almacenar y cargar narcóticos en buques para envíos internacionales.

“Hubo una gran explosión en la zona del muelle donde cargan los barcos con drogas”, declaró Trump. “Así que atacamos todos los barcos, y ahora atacamos la zona —es la zona de implementación... y esa ya no existe”. No se reportaron víctimas, ya que la instalación estaba vacía al momento del ataque.

Este ataque fue la última y más agresiva acción de la Operación Lanza del Sur, un masivo refuerzo militar en el Caribe que ha alcanzado su mayor número de tropas desde la Crisis de los Misiles de Cuba de 1962.

La operación, liderada por el grupo de ataque del portaaviones USS Gerald R. Ford, cuenta actualmente con aproximadamente 15.000 efectivos y ha resultado en el hundimiento o la incautación de al menos 30 buques aparentemente involucrados en narcotráfico y la muerte de más de 100 sospechosos. La medida también incluye el bloqueo de todos los envíos de petróleo venezolano a Irán y China.

El régimen venezolano del presidente Nicolás Maduro ha negado rotundamente cualquier vínculo con el narcotráfico, calificando las acciones estadounidenses de “ejecuciones extrajudiciales” y “actos de piratería”. El ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, acusó a Washington de “flagrantes violaciones del derecho internacional... cometidas en el Caribe”, consistentes en “ataques contra buques y ejecuciones extrajudiciales, así como actos ilícitos de piratería perpetrados por el gobierno de Estados Unidos” para apoderarse de las reservas petroleras del país.

Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional de EE UU, Kristi Noem, señaló que el ataque a los petroleros envió “un mensaje al mundo de que la actividad ilegal en la que participa Maduro no puede continuar, debe irse y defenderemos a nuestro pueblo”.

El gobierno de Maduro presentó una queja formal ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Observadores nacionales han señalado que los ataques empeoraron las ya precarias condiciones de vida y los precios de los alimentos cerca de las refinerías costeras.