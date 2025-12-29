Piden destitución de Embajadora chilena en Nueva Zelandia por comentarios sobre soberanía Rapa Nui

La embajadora Pakarati, de ascendencia Rapa Nui, causó un grave revuelo con sus comentarios sobre la postura de su pueblo ancestral

Los círculos diplomáticos en Santiago siguen inquietos tras el comentario de la semana pasada de la embajadora del país sudamericano en Nueva Zelandia, quien favoreció el autogobierno de la comunidad nativa Rapa Nui de la Isla de Pascua.

El gobierno chileno del presidente Gabriel Boric Font enfrenta una creciente presión de todo el espectro político tras las declaraciones de Manahi Pakarati. Si bien ella eliminó la publicación y recibió una reprimenda formal del Ministerio de Relaciones Exteriores, las peticiones para su destitución se han intensificado.

Pakarati, diplomática de carrera y la primera persona de ascendencia Rapa Nui en ejercer como embajadora en Nueva Zelandia, desató el debate con comentarios sobre el estatus de la isla. Rapa Nui es parte integral de la Región de Valparaíso de Chile, pero se encuentra en la Polinesia, aproximadamente a 3.700 kilómetros del continente.

Durante una conferencia de prensa este lunes, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, confirmó la postura del gobierno y calificó la conducta de la diplomática como “inapropiada”.

“Es evidente que hubo un error, y por eso la Cancillería la amonestó y ella reconoció su error”, declaró Elizalde. Asimismo, señaló que Pakarati retiró el contenido inmediatamente después de la sanción. El ministro añadió que el gobierno sigue abierto a proporcionar más detalles a las comisiones parlamentarias en caso de ser requeridas. La controversia ha expuesto divisiones ideológicas en el seno del legislativo chileno.

El representante Stephan Schubert, del Partido Republicano del presidente electo José Antonio Kast, anunció que convocaría al canciller Alberto van Klaveren a la Comisión de Asuntos Exteriores. Schubert cuestionó la permanencia de Pakarati en su cargo. Insinuó que ese cargo se ha vuelto insostenible.

La senadora Paulina Vodanovic, del Partido Socialista y miembro de la coalición gobernante de Boric, criticó la postura de la diplomática por ser “incompatible” con las funciones de embajadora. “No es compatible ser embajador de un país y tener una posición tan alejada de la política exterior del propio país”, señaló Vodanovic. Por su parte, la diputada comunista Nathalie Castillo defendió la gestión del caso por parte de la Cancillería y aprovechó la ocasión para destacar las múltiples demandas de los pueblos indígenas en todo el país.

Manahi Pakarati Novoa es una funcionaria altamente condecorada del Servicio Exterior de Chile. Con 27 años de trayectoria, ha servido en Nueva York (Naciones Unidas), México y como Directora de Protocolo del presidente Gabriel Boric en 2022. Anteriormente, se desempeñó como subdirectora de giras presidenciales durante el gobierno de Sebastián Piñera.

La actual controversia se centra en si un diplomático de ascendencia indígena puede separar las visiones personales o ancestrales de la integridad territorial oficial y la política exterior del Estado al que representa.

Si bien la publicación fue rápidamente eliminada, medios de comunicación chilenos e informes del Congreso indican que la embajadora Pakarati compartió un mensaje que abordaba el concepto de autodeterminación o soberanía polinesia para Rapa Nui. La publicación sugería que la relación de Rapa Nui con Chile debería analizarse desde la perspectiva de la descolonización polinesia, en lugar de la administración doméstica convencional.

Como Embajadora en Nueva Zelandia y las Islas del Pacífico (incluyendo Fiyi y Niue), Pakarati se encuentra en el corazón del “Pacífico Azul”, donde la descolonización y la soberanía indígena son temas diplomáticos centrales.

Para el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, que un embajador insinúe públicamente un estatus distinto al de “territorio integral” se considera una violación del principio unitario del Estado, tal como se define en la Constitución chilena.

Desde 2007, la Carta Magna chilena define a Rapa Nui y las Islas Juan Fernández como “Territorios Especiales”. Esto permite un régimen administrativo diferente al de otras provincias. En 2018, Chile aprobó una ley que limita estrictamente el derecho a permanecer y residir en la isla para proteger su medio ambiente y la cultura Rapa Nui. Es uno de los pocos lugares en Chile donde el derecho a la libre circulación de los ciudadanos está legalmente restringido con base en permisos de herencia o residencia. El Acuerdo de Voluntades de 1888 entre los jefes Rapa Nui y el Estado chileno prevé una cesión definitiva de soberanía, que muchos líderes Rapa Nui argumentan fue un “tratado de protección” que preservó su derecho a la tierra y al autogobierno.