Argentina: Productores de litio prevén un próspero 2026

La producción total de Argentina podría alcanzar las 428.000 toneladas para 2033

Los productores argentinos de litio se han mostrado optimistas de cara a 2026 tras la sólida recuperación del mercado global del mineral. Las principales instituciones financieras y organismos del sector proyectan un repunte significativo de los precios y un aumento masivo de la producción durante los próximos dos años.

Según un informe reciente de JP Morgan, se espera que los precios del litio suban considerablemente debido a la aceleración de la Inteligencia Artificial (IA), la electrificación mundial de vehículos y las necesidades de seguridad energética. Con un precio actual de alrededor de US$13.550 por tonelada, los operadores prevén US$17.500 por tonelada en 2026, un aumento del 43%, y US$22.000 por tonelada en 2027, un aumento del 66% con respecto a los niveles actuales.

Según la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), el país está en condiciones de convertirse en un proveedor global dominante, con una producción de 131.000 toneladas para 2025, un aumento del 75% con respecto a 2024, cuatro veces el promedio histórico del período 2015-2022.

Además, se espera que las exportaciones alcancen casi los 1.000 millones de dólares en 2025, un aumento interanual del 44%. Este crecimiento se debe a la entrada en funcionamiento de nuevas plantas (Centenario Ratones, Sal de Oro y Mariana) y a la expansión de proyectos existentes en Catamarca, Salta y Jujuy.

La Agencia Internacional de Energía (AIE) ha advertido de un posible déficit de litio del 60% para 2035. Además, se estima que la demanda mundial será cinco veces mayor para 2040 en comparación con los niveles actuales.

Los proyectos mineros suelen tardar más de 16 años en pasar del descubrimiento a la producción, lo que convierte la capacidad operativa actual de Argentina en un recurso altamente estratégico, explicaron.

En la última década, las empresas mineras han invertido más de US$7.600 millones en Argentina, estableciendo siete plantas de producción y creando más de 5.000 empleos directos en la región noroeste. Las proyecciones sugieren que la capacidad total de Argentina podría alcanzar las 428.000 toneladas para 2033, consolidando el papel del país junto a Chile y Bolivia, que juntos conforman el llamado “Triángulo del Litio”.