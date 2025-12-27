Panamá sancionará a petroleros interceptados por EE UU

Estos buques “incumplieron la legislación marítima panameña”, explicó Martínez-Acha

El Gobierno de Panamá tomará medidas disciplinarias contra varios petroleros registrados bajo su bandera y que han sido perseguidos por Estados Unidos en virtud de presuntas irregularidades, anunció este viernes el canciller Javier Martínez-Acha. Estos buques “incumplieron la legislación marítima panameña”, explicó.

La iniciativa fue lanzada por el gobierno del presidente José Raúl Mulino tras la intercepción estadounidense del superpetrolero Centurias en el Caribe. Se sospecha que el buque transportaba crudo venezolano, violando sanciones internacionales.

Investigaciones preliminares realizadas por las autoridades panameñas revelaron que el Centurias y otros buques utilizaron maniobras clásicas de “flota en las sombras” para evadir la detección. Las irregularidades detectadas incluyen la desactivación deliberada de los sistemas de rastreo satelital conocidos como transpondedores, cambios de nombre recientes y frecuentes en el casco e inconsistencias en la documentación.

Además, se han observado patrones de comportamiento inusuales tras salir de aguas venezolanas, incluyendo periodos de “oscuridad” durante el tránsito. “Panamá actuará para garantizar que su registro, uno de los más grandes del mundo, mantenga estándares de transparencia”, declaró Martínez-Acha, enfatizando que su país no permitirá que su bandera se vincule con redes opacas de comercio energético.

Como consecuencia directa de estas violaciones, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) está considerando cancelar el registro naval de los buques infractores. La desbanderación es la sanción administrativa más severa que Panamá puede imponer, despojando a un buque de su derecho legal a navegar y convirtiéndolo en un paria en los puertos internacionales.

El caso del Centurias forma parte de una ofensiva estadounidense más amplia contra los cargamentos clandestinos de petróleo. La Guardia Costera estadounidense ha intensificado sus operaciones en el Caribe, con la mira puesta en una red de buques que sustentan el comercio de crudo sancionado procedente de Venezuela, Irán y Rusia.

Además del Centurias, Washington está rastreando otros buques, como el Bella 1, que presuntamente está involucrado en esquemas similares de evasión que incluyen el uso de banderas de conveniencia y el cambio de identidad.

A medida que se intensifica el bloqueo marítimo de Venezuela bajo la Operación Lanza del Sur, tanto Estados Unidos como Panamá han tomado medidas drásticas. Sin embargo, dado que la Armada estadounidense carece de la autoridad legal para incautar buques mercantes civiles, todas las operaciones de abordaje están a cargo de la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG), que actúa como la principal agencia de seguridad pública.

Hasta el momento, dos importantes petroleros, el Skipper (el 10 de diciembre) y el Centuries (el 20 de diciembre), han sido puestos bajo custodia estadounidense; este último transportaba 1,8 millones de barriles de crudo con destino a China.