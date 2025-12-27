Otorgan licencia para operaciones de cabotaje en Argentina a Latam Airlines

Latam Argentina cerró en 2020, alegando un clima de negocios poco propicio

El Gobierno Libertario del presidente Javier Milei otorgó a la chilena Latam Airlines una licencia completa para operar cualquier vuelo de cabotaje en Argentina que la compañía desee ofrecer, lo que la convertiría en un competidor de otras aerolíneas que operan en el mercado interno.

Bajo las políticas de “Cielos Abiertos” de Milei, las Disposiciones 46/2025 y 47/2025 de la Secretaría de Transporte, publicadas en el Boletín Oficial este viernes, marcan un posible regreso a un mercado del que la compañía salió hace cinco años.

El nuevo marco regulatorio otorga a la aerolínea chileno-brasileña amplios derechos de “novena libertad”, que permiten a una compañía extranjera operar vuelos entre dos puntos dentro del territorio argentino sin necesidad de una filial local.

Por lo tanto, Latam ahora puede transportar pasajeros y carga en rutas nacionales regulares y no regulares sin restricciones de frecuencias de vuelo, destinos ni tamaño de aeronave, según se explicó. La Disposición 47/2025 menciona específicamente una ruta estratégica de “quinta libertad” que conecta Santiago con Buenos Aires y luego con Río de Janeiro, con autorización para recoger pasajeros en la capital argentina y transportarlos a Brasil, fortaleciendo así las conexiones regionales.

Bajo la nueva normativa, Latam ha cumplido con todos los requisitos legales conforme a tratados bilaterales firmados entre 1996 y 2024, eliminando las trabas burocráticas, de modo que la aerolínea ya no necesita nuevas autorizaciones para cada ruta a inaugurar, siempre que se cumplan los protocolos operativos y de seguridad.

Latam señaló que, a pesar de la autorización legal, su regreso inmediato a los cielos argentinos no se producirá en el corto plazo. Latam Argentina cerró en 2020, alegando un clima económico y regulatorio inviable durante la pandemia. En ese momento, poseía una participación del 20% del mercado local.

La nueva medida se ha interpretado como el fin de los monopolios protegidos por el Estado. Aunque Latam actualmente opera en Argentina solo a través de filiales extranjeras, ahora está despejada la posibilidad de una rentrée si las condiciones comerciales mejoran.