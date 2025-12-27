Milei consigue aprobación parlamentaria del presupuesto 2026

La Libertad Avanza (LLA) del presidente Javier Milei obtuvo una victoria parlamentaria clave el viernes cuando el Senado argentino aprobó, por 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención, el Proyecto de Ley de Presupuesto 2026, que consagra una regla fiscal de “déficit cero”. La Cámara Alta también avaló la llamada Ley de Inocencia Fiscal, que protege el ahorro privado de la supervisión estatal.

La victoria de LLA se produjo con el apoyo de la Unión Cívica Radical (UCR), Propuesta Republicana (PRO) y varios bloques provinciales. Además, senadores peronistas de Catamarca, Tucumán y Jujuy rompieron filas con el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner (CFK) para apoyar al gobierno.

El presupuesto establece ambiciosos objetivos macroeconómicos diseñados para tranquilizar a los mercados internacionales: crecimiento del PIB del 5%; inflación del 10,1% (proyección de fin de año); tipo de cambio AR$1.423 / US$1 para diciembre de 2026; saldo fiscal con superávit primario del 1,5% del PIB y superávit financiero del 0,2%. Además, se prevé un aumento del 10,6% en las exportaciones.

El debate más intenso se centró en el Artículo 30, apodado el “Artículo Escoba” por la oposición. Mientras los legisladores de la LLA argumentaron que el equilibrio fiscal no era negociable, la oposición advirtió que suspender los pisos de financiación para educación, ciencia y defensa otorgaba discrecionalidad al Ejecutivo, con el riesgo de aplicar severos recortes a universidades e instituciones de investigación. Finalmente, el Artículo 30 fue aprobado con 42 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones.

La Ley de Inocencia Fiscal fue aprobada con 43 votos a favor y 26 en contra. La medida introduce una declaración jurada simple para activos de hasta AR$10.000 millones (unos US$6,9 millones). Según la nueva ley, los contribuyentes no pueden ser tratados como delincuentes por utilizar sus ahorros. Por lo tanto, la oficina tributaria ARCA aplicará el impuesto a la renta únicamente sobre ganancias facturadas, sin monitorear las variaciones patrimoniales ni los patrones de consumo dentro del umbral.

La victoria del viernes evita que Milei tenga que gobernar por decreto, lo que fortalece su credibilidad institucional. Asimismo, el mandato de déficit cero indica a los mercados internacionales que Argentina está comprometida con la disciplina fiscal, mientras que la Ley de Inocencia Fiscal subraya la postura libertaria del gobierno sobre los derechos de propiedad individual, según se explicó.

“Esta no es una ley más; es un punto de inflexión para Argentina”, enfatizó la senadora libertaria Patricia Bullrich. “Estamos votando por un país que vive dentro de sus posibilidades”.