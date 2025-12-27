FBI anuncia cierre permanente del Edificio Hoover

“Al trabajar directamente con el presidente [Donald] Trump y el Congreso, logramos lo que nadie más pudo”, enfatizó Patel

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos anunció este viernes el cierre permanente del Edificio J. Edgar Hoover, sede principal de la agencia desde 1975. El personal se trasladará al actual Edificio Ronald Reagan, en el centro de Washington, D.C.

Esta decisión pone fin a un debate de décadas sobre las antiguas instalaciones de la Avenida Pennsylvania y cancela un plan multimillonario previo para construir un nuevo campus en los suburbios de Maryland.

El director del FBI, Kash Patel, calificó la medida como una gran victoria para la responsabilidad fiscal, afirmando que el plan de la administración anterior habría costado a los contribuyentes casi 5000 millones de dólares y no se habría completado hasta 2035.

“Descartamos ese plan”, declaró Patel en redes sociales. “En su lugar, optamos por el Edificio Reagan, lo que nos permitió ahorrar miles de millones y que la transición comenzara de inmediato”.

Según Patel, las mejoras de seguridad e infraestructura necesarias en el Edificio Reagan ya están en marcha. Enfatizó que la reubicación proporcionaría herramientas modernas “a una fracción del costo”.

El cierre del Edificio Hoover forma parte de un cambio estratégico más amplio para reducir la presencia física y administrativa del FBI en la capital. “Esta decisión asigna los recursos a donde deben estar: defender la patria, reprimir la delincuencia violenta y proteger la seguridad nacional. Ofrece mejores herramientas para la fuerza laboral actual del FBI a una fracción del costo. El Edificio Hoover se cerrará permanentemente”, señaló Patel.

El Director tiene la intención de trasladar a una parte significativa de los 7000 empleados de la sede central fuera de Washington. “La mayor parte del personal de la sede del FBI se trasladará [al Edificio Reagan], y el resto continúa con nuestro esfuerzo continuo para aumentar la presencia de personal sobre el terreno”, explicó.

Patel ha criticado abiertamente las oficinas de inteligencia centralizadas del FBI. En declaraciones públicas anteriores, sugirió convertir el Edificio Hoover en un “Museo del Estado Profundo” para destacar lo que él describe como una extralimitación del gobierno. Si bien no se ha publicado una fecha específica para el cierre definitivo, la elección del Edificio Ronald Reagan garantiza la proximidad del FBI al Departamento de Justicia. Esta cercanía fue citada como una razón clave para cancelar el proyecto de Maryland.

El Edificio Ronald Reagan es el segundo edificio gubernamental más grande del país después del Pentágono, y ya alberga varias agencias federales, como USAID y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.