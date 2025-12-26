Vehículo volador eVTOL brasileño realiza vuelo no tripulado

El vuelo no tripulado ayudó a probar la integración de sistemas esenciales de la aeronave

Eve Air Mobility, filial del fabricante brasileño de aeronaves Embraer, realizó el primer vuelo del prototipo a escala real de su avión eléctrico de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL) en Gavião Peixoto, estado de São Paulo.

El vuelo no tripulado permitió probar la integración de sistemas esenciales de la aeronave, como el concepto de vuelo por cable de quinta generación, y rotores dedicados exclusivamente al movimiento vertical.

La aeronave realizó un vuelo estacionario (manteniendo la altitud y la posición constantes), lo que requirió un control preciso para equilibrar la sustentación y el peso. De ahora en adelante, Eve ampliará gradualmente las pruebas hasta lograr el vuelo completo en 2026. “El prototipo funcionó exactamente como lo predijeron nuestros modelos. Con los datos, ampliaremos la capacidad de la aeronave y avanzaremos con el vuelo de transición a bordo de forma disciplinada, aumentando a cientos de vuelos a lo largo de 2026 y desarrollando el conocimiento necesario para la certificación de tipo”, declaró Luiz Valentini, Director de Tecnología (CTO) de Eve.

Según Jorge Bittercourt, Director de Producto (CPO) de la compañía, el vuelo demuestra la fiabilidad, eficiencia y simplicidad de la aeronave. “Hemos validado elementos críticos, desde la arquitectura del rotor de sustentación hasta la mecánica de vuelo de la aeronave, y ahora pasamos a la fase de pruebas de vuelo con el objetivo de desarrollar la madurez del producto”, afirmó.

El proyecto de la aeronave está financiado por la agencia de innovación del gobierno brasileño, FINEP, y ha recibido unos 37 millones de reales (unos 6.674.604 dólares estadounidenses) en subsidios.

La iniciativa coloca a Brasil a la vanguardia de la movilidad aérea urbana. “Este vuelo inaugural encarna la estrategia de Brasil para liderar la transición global hacia la aviación sostenible, con tecnologías de vanguardia como la propulsión eléctrica y la inteligencia artificial”, señaló el presidente de FINEP, Luiz Antônio Elias. (Fuente: Agencia Brasil)