Honduras: Surgen acusaciones de fraude tras proclamación de Nasry Asfura como presidente electo

Asfura fue declarado ganador, aunque por un margen muy estrecho, lo que permite impugnaciones legales en los próximos días

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras declaró al empresario conservador Nasry “Tito” Asfura como presidente electo tras 24 días de estancamiento político y un controvertido recuento de votos. La oposición prometió impugnar el resultado.

La proclamación, emitida en Nochebuena, consolidó una estrecha victoria del Partido Nacional, pero ha sumido al país en un nuevo ciclo de protestas y fricciones diplomáticas.

El CNE confirmó los resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre, revelando un margen muy estrecho: Nasry Asfura (Partido Nacional) - 40,27%; Salvador Nasralla (Partido Liberal) - 39,53%; Rixi Moncada (Partido LIBRE, gobernante) - 19,19%

Con una diferencia de tan solo aproximadamente 28.000 votos, el pleno del CNE determinó que era “matemáticamente imposible” que las papeletas sin contabilizar alteraran el resultado. Asfura asumirá su cargo el 27 de enero de 2026 para un mandato de cuatro años.

Asfura, magnate de la construcción de 67 años y exalcalde de Tegucigalpa, basó su campaña en una plataforma pragmática de desarrollo de infraestructura y reactivación económica. Conocido como “Papi a la orden”, su victoria se considera un triunfo significativo para la derecha regional.

Un rasgo distintivo de la contienda fue el apoyo explícito del presidente estadounidense Donald Trump, quien respaldó a Asfura días antes de las elecciones. Asimismo, el gobierno de Trump advirtió sobre posibles recortes de la ayuda si Asfura no ganaba, una medida que la presidenta saliente Xiomara Castro condenó como “injerencia externa”. Minutos después del anuncio del CNE, el secretario de Estado Marco Rubio felicitó a Asfura e instó a todos los partidos a “respetar los resultados confirmados”.

Sin embargo, Nasralla rechazó categóricamente el anuncio tras liderar algunos recuentos preliminares. Sostiene que el sistema electoral fue manipulado por un “algoritmo progubernamental” y citó miles de actas “violadas”.

“El problema se resuelve contando los votos en las urnas. Dejen de engañar a la gente”, publicó Nasralla en redes sociales. La Organización de los Estados Americanos (OEA), que monitoreó las elecciones, expresó su preocupación por el hecho de que la declaración se hiciera antes de que se completara una revisión de todas las papeletas inconsistentes.

El presidente argentino, Javier Milei, celebró la victoria en su cuenta de X, calificándola de “una derrota aplastante del narcosocialismo” y un triunfo de la libertad en las Américas. El Salvador también reconoció la victoria de Asfura.

Por otro lado, el expresidente hondureño Manuel Zelaya, asesor de Xiomara Castro, acusó al CNE de “ilegalidad manifiesta” y de consumar un “golpe electoral”.

Se espera que Nasralla presente un Recurso Extraordinario de Nulidad ante el CNE en las próximas 72 horas. El candidato afirma tener pruebas de “relleno de urnas” en departamentos rurales y una falla sistemática en el sistema de verificación biométrica. Si el CNE rechaza el recurso, el caso pasará a la Sala Constitucional de la Corte Suprema.

Sin embargo, la oposición se mantiene escéptica, alegando que el máximo tribunal está “lleno” de simpatizantes del Partido Nacional.