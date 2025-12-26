Caracas libera a 71 presos políticos

Sesenta y cinco hombres fueron liberados de la prisión de Tocorón

El régimen bolivariano de Venezuela liberó este jueves a 71 presos políticos detenidos durante la ola de protestas tras las controvertidas elecciones presidenciales de julio de 2024, que Nicolás Maduro afirmó haber ganado a pesar de no presentar pruebas que lo respaldaran.

La medida del jueves, confirmada por organizaciones de derechos humanos y comités de familia, se considera un gesto estratégico para mitigar la condena internacional.

El Comité de Madres en Defensa de la Verdad y Foro Penal confirmaron que las liberaciones se llevaron a cabo en el centro de alta seguridad de Tocorón, al suroeste de Caracas, de donde fueron soltados 65 hombres, además de tres mujeres del penal femenino de Las Crisálidas, y tres adolescentes de un centro de detención juvenil en La Guaira.

“Esta noticia nos llena de alegría; es un logro importante, pero insuficiente”, declaró el Comité de Madres, enfatizando que cientos de manifestantes permanecen en prisión. Organizaciones de derechos humanos, incluyendo el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE), calificaron las liberaciones como una “gota simbólica en el océano”. Según los últimos datos de la ONG Foro Penal, al 15 de diciembre de 2025, aún había 902 presos políticos confirmados en Venezuela.

La oposición sostiene que estos detenidos son “rehenes” utilizados por el gobierno como moneda de cambio en las negociaciones con la comunidad internacional. Defensores de derechos humanos exigen una Ley de Amnistía General para anular de inmediato las condenas de todos los ciudadanos detenidos durante la crisis poselectoral.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró a Maduro ganador el 28 de julio de 2024 con 6,4 millones de votos. Sin embargo, la oposición, liderada por Edmundo González Urrutia, publicó actas de escrutinio que sugerían una victoria de su agrupación con más de 7 millones de votos.

Estados Unidos, la Unión Europea y la OEA han reconocido a González Urrutia como presidente electo, citando “pruebas creíbles” de fraude. Las liberaciones coinciden con una mayor presencia naval estadounidense en el Caribe y un bloqueo para frenar las exportaciones petroleras venezolanas, lo que ha llevado a algunos a interpretar la medida como un intento de “apaciguar” a Washington.

El gobierno de Maduro no ha hecho comentarios oficiales sobre la última ronda de liberaciones. La Fiscalía General de la República mantiene su narrativa oficial, negando la existencia de “presos políticos”. Las autoridades insisten en que los detenidos fueron procesados por “hechos punibles graves”, como terrorismo y violencia callejera, y no por su ideología política.