Brasil: Se desploman las acciones de Azul Airlines tras nueva emisión

Azul es ahora una empresa en “transformación estructural”, con un futuro incierto por delante

Las acciones de Azul Airlines sufrieron una fuerte caída este viernes, con un desplome de hasta un 50% durante la jornada, antes de cerrar con una pérdida del 25% a media tarde. Esta caída se produce tras la emisión masiva de nuevas acciones por parte de la aerolínea como parte de su reestructuración bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos.

El mercado está reaccionando a la agresiva estrategia de la compañía para captar capital y convertir deuda en capital. Azul emitió aproximadamente 1,4 billones de nuevas acciones (723.800 millones de acciones ordinarias y 723.800 millones de acciones preferentes). La operación busca recaudar 7.440 millones de reales (unos 1.300 millones de dólares estadounidenses) para estabilizar las arcas de la compañía.

Según analistas financieros, esta “venta masiva” de acciones prácticamente elimina la participación proporcional de los accionistas minoritarios actuales. Esta significativa dilución es la principal causa del desplome de las acciones, según se explicó.

La volatilidad actual se produce poco después de que un juez estadounidense aprobara el plan de reestructuración de deuda de Azul para eliminar más de 2.000 millones de dólares en deuda, que incluye un compromiso de financiación de 1.600 millones de dólares y hasta 950 millones de dólares en financiación adicional de capital.

Azul ha estado operando bajo la protección por bancarrota de Estados Unidos desde mayo, lo que le permite mantener los vuelos mientras reorganiza su balance.

Más allá de la dilución de acciones, los inversores están preocupados por las señales de una reducción operativa. La aerolínea renegoció recientemente su acuerdo con Embraer, reduciendo sus pedidos de nuevas aeronaves.

Los expertos sugieren que el mercado considera a Azul como una empresa en “transformación estructural”, donde el flujo de caja a futuro y las estructuras de propiedad finales siguen siendo muy inciertos.

Las nuevas acciones se cotizan actualmente bajo los tickers AZUL53 y AZUL54. Los analistas advirtieron que los cambios en el tamaño del “lote estándar” y el gran volumen de nuevos títulos generaron confusión inicial y un “ajuste técnico” que intensificó la presión a la baja.