Brasil apuesta por armamento italiano para reforzar capacidades de defensa

Los misiles italianos prevalecieron sobre la oferta india de equipos más antiguos

El Ejército brasileño ha logrado avances significativos en la adquisición de un sofisticado sistema de defensa antiaérea, con la italiana MBDA como principal candidata. El acuerdo, valorado en unos 600 millones de dólares, busca abordar una deficiencia crítica en la infraestructura de seguridad del país.

La adquisición se centra en el sistema EMADS (Soluciones Modulares Mejoradas de Defensa Aérea), que representaría un gran avance tecnológico para Latinoamérica, permitiendo a Brasil interceptar drones de gran altitud y misiles de crucero.

Las capacidades tierra-aire actuales del país más grande de Sudamérica se limitan a objetivos por debajo de los 3.000 metros (aprox. 10.000 pies). El nuevo sistema ampliaría significativamente este techo.

El sistema EMADS utiliza la misma familia de misiles que se desplegarán en las nuevas fragatas clase Tamandaré de la Armada, lo que permite compartir la logística y el entrenamiento entre las fuerzas. El Ejército planea desplegar dos baterías de artillería, cada una equipada con 96 misiles, en tres ubicaciones estratégicas: Jundiaí (en el estado de São Paulo) para proteger el principal centro económico e industrial del país, y Brasilia para salvaguardar la capital federal y sede del gobierno. Se está considerando una tercera ubicación en el norte para proteger fronteras estratégicas o recursos en la Amazonia.

Las negociaciones con las empresas indias BDL y BEL se estancaron recientemente. Según fuentes militares, India intentó vender una generación anterior del sistema Akash. Las versiones indias más modernas utilizan tecnología israelí, que, según se informa, India se mostró reticente a compartir.

Brasil insistió en un sistema de vanguardia con total transparencia tecnológica. Además, el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva busca un acuerdo directo de gobierno a gobierno con Italia para agilizar el proceso y garantizar el apoyo a largo plazo.

Un componente crucial de la negociación es la compensación tecnológica. Brasil impulsa una transferencia de tecnología que permitiría a Embraer desarrollar y fabricar sistemas de radar avanzados a nivel local. Al elegir EMADS, Brasil también obtiene la tecnología de “Lanzamiento Vertical Suave”. A diferencia del Akash indio (que requiere que el lanzador gire hacia la amenaza), el misil CAMM se eyecta en frío y luego enciende su motor en el aire para apuntar al objetivo, lo que permite tiempos de reacción más rápidos contra ataques de drones en enjambre o misiles de crucero en maniobras.

A diciembre de 2025, el programa naval del astillero TKMS Estaleiro Brasil Sul está alcanzando su punto máximo de producción, con el F200 Tamandaré próximamente en servicio, mientras que la construcción del F202 Cunha Moreira comenzó a finales de 2024 y actualmente se encuentra en la etapa de ensamblaje del casco. La F201 Jerônimo de Albuquerque ya fue botada.