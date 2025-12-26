Bolsonaro permanece hospitalizado tras cirugía de hernia

Un nuevo procedimiento en Bolsonaro podría considerarse necesario el 29 de diciembre

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro permanece bajo estricta vigilancia en el Hospital DF Star de Brasilia tras una intervención quirúrgica de tres horas para reparar una hernia inguinal bilateral. La cirugía, realizada el día de Navidad, fue descrita por el personal médico como exitosa y sin complicaciones inmediatas.

El procedimiento fue dirigido por el cirujano general Claudio Birolini y el cardiólogo Brasil Caiado. Según el equipo médico, la operación atendió una hernia significativa en el lado derecho de Bolsonaro y una en desarrollo en el izquierdo.

Si bien la reparación fue exitosa, el exmandatario de 70 años sufre actualmente ataques de hipo persistentes, una complicación que lo ha afectado en hospitalizaciones anteriores. Los médicos han optimizado su medicación y ajustado su dieta para controlar el hipo.

Si la condición no mejora para el lunes, el equipo está considerando un bloqueo anestésico del nervio frénico. Birolini advirtió que este procedimiento invasivo conlleva el riesgo de parálisis temporal del diafragma, lo que requeriría asistencia respiratoria artificial hasta que desaparezca el efecto de la anestesia.

La hospitalización de Bolsonaro fue autorizada por el juez de la Corte Suprema, Alexandre De Moraes. El expresidente cumple actualmente una condena de 27 años y tres meses de prisión por su participación en el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023. Por lo tanto, la habitación de Bolsonaro está vigilada permanentemente por dos agentes de la Policía Federal.

Por orden judicial, solo su esposa, Michelle Bolsonaro, y un máximo de dos visitantes adicionales pueden ingresar a la habitación en todo momento.

Consultado sobre una posible recomendación de una transición a arresto domiciliario para la recuperación, el Dr. Caiado afirmó que el equipo está adoptando un enfoque gradual, calificando cualquier recomendación prematura de “imprudente”.

Se espera que Bolsonaro permanezca hospitalizado de cinco a siete días, con fisioterapia programada para comenzar este viernes. Además de la recuperación de la hernia, los médicos podrían realizar una nueva endoscopia para evaluar problemas crónicos, como esofagitis, gastritis y reflujo ácido.