Sube precio del petróleo por crisis entre EE UU y Venezuela

La OPEP+ cuenta con capacidad sobrante más que suficiente para cubrir un cierre total en Venezuela

Los índices internacionales de referencia del petróleo registraron modestas ganancias este martes, al iniciar el mercado una semana acortada por las festividades. Los inversores siguieron atentos a la creciente fricción geopolítica entre Washington y Caracas, que ha generado una prima de riesgo en un mercado que, por lo demás, presentaba un exceso de oferta.

El volumen de negociación fue reducido antes de las fiestas navideñas, pero ambos índices principales cerraron al alza para entregas en febrero. El crudo Brent subió un 0,5%, cerrando en 62,38 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) avanzó un 0,64%, cerrando en 58,38 dólares por barril, bajo el llamado efecto “Lanza del Sur”.

El principal impulsor del impulso alcista del día fue el bloqueo naval estadounidense frente a las costas venezolanas. En el marco de la “Operación Lanza del Sur”, EE UU ya ha incautado dos petroleros sospechosos de transportar crudo venezolano, y el domingo se informó de una tercera persecución.

Venezuela exporta actualmente aproximadamente 500.000 barriles por día (bpd) a través de operaciones de “flota oscura”, destinadas principalmente a los mercados asiáticos. Mientras tanto, Chevron —la única empresa estadounidense autorizada para operar en el país— continúa exportando aproximadamente 200.000 bpd a Estados Unidos.

A pesar de las tensiones actuales y el prolongado conflicto en Ucrania, los precios del crudo han experimentado dificultades a lo largo de 2025 debido al persistente temor a un exceso de oferta global, con el WTI desplomándose aproximadamente un 20% desde enero. Por su parte, el Brent ha caído más del 17%.

Los precios se han visto presionados por los aumentos de las cuotas de producción de la OPEP+ que comenzaron en abril, junto con el aumento de la producción de los productores no pertenecientes a la OPEP en América del Norte y del Sur.

“Si perdiéramos todas las exportaciones venezolanas, el precio del petróleo probablemente aumentaría entre 2 y 3 dólares por barril, lo cual no es muy significativo”, declaró a la AFP Andy Lipow, presidente de Lipow Oil Associates. Si bien reconoció la atención del mercado en la crisis del Caribe, sugirió que el impacto real de un cierre total en Venezuela sería contenido. Señaló la “disponibilidad de otras fuentes de suministro”, citando específicamente el crecimiento de la producción en otras regiones.

Además, la OPEP+ considera “manejable” la cantidad de 500.000 a 700.000 bpd en juego, ya que cuenta con capacidad sobrante más que suficiente (aproximadamente 5,5 millones de bpd en total) para cubrir un cierre total en Venezuela.