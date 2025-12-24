Rápida expansión de aerolínea canadiense impulsa rendimiento de Embraer

Además de Porter, Embraer ha conseguido importantes pedidos de otras aerolíneas

El fabricante brasileño de aeronaves Embraer anunció este martes la entrega del avión número 50 E195-E2 a la canadiense Porter Airlines, lo que marca una de las expansiones de flota más agresivas en el sector de la aviación norteamericana.

Desde que recibió su primer E2 en diciembre de 2022, Porter Airlines, con sede en Toronto, ha actuado con rapidez para consolidar su posición como actor regional importante, con pedidos en firme por 75 aeronaves y derechos de compra para 25 unidades adicionales, lo que podría elevar la flota total a 100 aviones.

Esta expansión ha permitido a Porter pasar de ser una aerolínea regional centrada en vuelos turbohélice de corta distancia a un competidor transcontinental. En los últimos tres años, Porter ha sido reconocida como la aerolínea de más rápido crecimiento en Norteamérica, aprovechando el alcance del E2 para lanzar servicios a Estados Unidos, México, Centroamérica y el Caribe.

La entrega del avión número 50 coincide con el ambicioso programa de invierno de Porter. La aerolínea está lanzando 13 nuevas rutas que conectan los principales centros de operaciones canadienses como Toronto, Ottawa y Montreal, con destinos como Cancún, Puerto Vallarta, Nassau, Gran Caimán y Liberia (Costa Rica).

El Embraer E195-E2 es el miembro más grande y más eficiente de la familia E-Jet. Según Embraer, el modelo ofrece una reducción del 29% en el consumo de combustible en comparación con las generaciones anteriores, con una autonomía de más de 5.500 kilómetros (3.000 millas náuticas), lo que permite vuelos transcontinentales sin escalas en una configuración de asientos de dos por dos, en línea con el modelo de servicio premium economy de Porter.

“La incorporación del E2 a nuestra flota nos permite impulsar estos esfuerzos”, declaró Michael Deluce, presidente y director ejecutivo de Porter Airlines. Destacó que la aeronave era fundamental para la estrategia de la compañía de brindar una experiencia de alta gama que incluye cerveza y vino de cortesía en copas y wifi gratuito. La entrega a Porter se suma a un año excepcional para el fabricante brasileño. Embraer reportó una cartera de pedidos récord de US$31.300 millones al final del tercer trimestre de 2025, la más alta en la historia de la compañía.

Además de Porter, Embraer ha conseguido importantes pedidos del Grupo Latam, TrueNoord y Helvetic Airways, lo que refuerza el dominio del E2 en el segmento de 100 a 150 asientos.