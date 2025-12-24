Kast y Noboa analizan posible “corredor humanitario” para retorno de inmigrantes venezolanos

Kast habló de los “efectos negativos generados por el gobierno dictatorial de Venezuela”

Tras una cumbre celebrada este martes en el Palacio de Carondelet en Quito, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, manifestaron un frente unido ante la crisis migratoria sudamericana. Ambos líderes abordaron la propuesta de Kast de establecer un “corredor humanitario” para facilitar el retorno de migrantes indocumentados venezolanos a su país de origen.

En una conferencia de prensa posterior a la reunión, Kast detalló su plan para coordinar esfuerzos con Argentina, Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia con el fin de crear una ruta de tránsito segura para los migrantes que residen ilegalmente en el Cono Sur y la región andina.

“Lo que hemos propuesto en esta gira es ver cómo se puede crear un corredor humanitario para las personas que se encuentran ilegalmente en Chile, Perú y Ecuador, para que puedan regresar a su país”, declaró Kast.

También instó al régimen bolivariano de Nicolás Maduro a “abrir sus fronteras para que quienes quieran regresar puedan hacerlo”. Si bien Kast no mencionó explícitamente la respuesta de Noboa, señaló que ambos líderes comparten la misma opinión respecto al gobierno venezolano, al que calificó de dictadura bajo un “gobernante ilegítimo”.

Más allá de la migración, Kast y Noboa se centraron principalmente en el auge del crimen organizado transnacional, revisando mecanismos para compartir inteligencia y recursos contra las organizaciones criminales regionales. “La seguridad nos dará libertad, y la libertad protegerá nuestras democracias”, comentó Kast.

La Presidencia ecuatoriana confirmó que la agenda también abordó el orden fiscal, la reducción de la inflación y el diseño de políticas públicas. Durante su viaje, Kast también se reunió con inversionistas locales del sector portuario e inmobiliario.

Fue el segundo viaje internacional de Kast desde su victoria electoral del 14 de diciembre, tras una reunión con el presidente argentino Javier Milei en Buenos Aires. El itinerario destaca un claro cambio estratégico para el gobierno entrante de Chile.

Kast señaló que, si bien Gabriel Boric Font seguirá como presidente en funciones hasta el 11 de marzo de 2026, estaba “anticipando y avanzando en el trabajo” para establecer vínculos con aliados ideológicos. El próximo mes, Kast tiene previsto reunirse en Lima con el presidente José Jerí.

Además, Kast instó al presidente colombiano, Gustavo Petro, a “comprender la crisis humanitaria” e interceder ante Caracas, reconociendo que la cooperación colombiana es geográficamente esencial para cualquier corredor terrestre.

Consultado sobre las actuales maniobras militares estadounidenses en el Caribe, Kast se negó a criticar a Washington, afirmando que no le correspondía a Chile comentar sobre otro país afectado por los “efectos negativos generados por el gobierno dictatorial de Venezuela”.