Falklands, Primer Ministro Starmer “orgulloso del vínculo con las Islas”

El Primer Ministro Keir Starmer en su mensaje también recordó las fuerzas británicas estacionadas en las Islas, MPC

Con motive de las fiestas tradicionales de fin de año, el Primer Ministro británico Keir Starmer envió un mensaje de Navidad al pueblo de las Islas Falkland, y a las fuerzas británicas estacionadas en las Islas. En su mensaje comenzó diciend

“Quiero desearle a todas las Islas Falkland una muy Feliz Navidad.

Es un tiempo especial del año, y uno en que congrega y junta a la totalidad de la amplia Familia Británica en una celebración compartida.

Les estoy extremadamente agradecido por la cálida bienvenida que le extendieron al nuevo Gobernador, Colin Martin-Reynolds.

Estoy orgulloso del vínculo que compartimos como una gran Familia Británica.

Y estoy muy orgulloso del fuerte sentimiento de comunidad que nos une a todos. Sé que es parte grande para todos Uds. en las Islas Falkland.

Me he enterado de aquellos entre Uds. quienes tomaron parte en los Juegos de las Islas celebrados en Orkney este año; en los Juegos de las Falklands durante noviembre; en la primera competencia tri-naciones en esquila y manejo de lanas con participación de equipos de País de Gales, Chile y de las Falklands; y del lanzamiento de los nuevos billetes de las Islas Falkland, lo cual permitió recaudar miles de libras para organizaciones caritativas locales.

Más que eso, sé de miles de actos de generosidad, consideración y espíritu comunitario que hacen a la vida en las Falklands.

Por tanto esta Navidad, permítaseme levantar una copa por todos los campeones de la comunidad de las Falklands, en tanto prometo mi profundo y duradero compromiso a vuestro derecho a la auto determinación y vuestros derechos democráticos, tal cual fueron ejercidos en la elección general de este año.

Estos son derechos por los cuales mi propio tío combatió cuando servía a bordo de HMS Antelope en 1982.

Por tanto a todo el pueblo de las Islas Falkland, y a las fuerzas británicas estacionadas en las Islas, les deseo a todos una muy Feliz Navidad y un Gran Año Nuevo en Paz.