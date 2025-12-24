Colombia: Petro declara “emergencia económica” por 30 días

Petro advirtió que la derogación de su medida por parte de la Corte Constitucional desencadenaría una “grave crisis económica”

Para eludir al Congreso con su propuesta de aumento de impuestos, el presidente colombiano Gustavo Petro declaró este martes una “emergencia económica” por 30 días. La medida, promulgada mediante el Decreto 1390 de 2025, otorga al jefe de Estado poderes extraordinarios para eludir al Parlamento e imponer nuevos gravámenes a los ciudadanos más ricos del país.

La declaración se produce tras el segundo rechazo a la reforma tributaria de Petro por parte del Congreso, lo que deja un profundo déficit en el presupuesto nacional de 2026. Petro justificó la drástica medida advirtiendo que Colombia enfrentaba una “crisis fiscal inminente” y una carga de deuda insostenible que podría poner en peligro servicios públicos esenciales, como la salud, el poder judicial y la seguridad nacional.

“Si no hay emergencia, habrá recortes”, declaró Petro con contundencia. Argumentó que la inversión pública se sustentaba con deuda en lugar de ingresos, y se esperaba que el déficit fiscal superara el 7% para finales de 2025.

Petro especificó que los poderes de emergencia se utilizarían con los “superricos”, un grupo demográfico que, según él, se ha beneficiado desproporcionadamente de las políticas económicas anteriores. El gobierno de izquierdas pretende recaudar aproximadamente 4.190 millones de dólares estadounidenses mediante impuestos especiales establecidos por decretos reglamentarios en los próximos días.

El mandatario calificó la medida de “justicia fiscal”, insistiendo en que quienes tienen “grandes ganancias” deben contribuir a prevenir un colapso financiero estatal. También ha planteado la posibilidad de reducir los salarios de los miembros del Congreso como parte del paquete de emergencia.

El decreto ha generado una ola de críticas por parte de la oposición y el sector empresarial, quienes consideran que hay una extralimitación constitucional, alegando que, para que una emergencia económica sea válida, la ley requiere una situación “extraordinaria e imprevista”. De no ser así, Petro estaría “abusando de su poder” para eludir el debate democrático. La Corte Constitucional de Colombia tiene ahora la decisión sobre el decreto. Si determina que la emergencia no cumple con el umbral de “perturbación inoportuna”, podría anular la medida. Petro advirtió que tal rechazo dispararía la calificación de riesgo país y desencadenaría una “grave crisis económica”.

En este escenario, la Asociación Nacional de Empresas de Colombia (ANDI) y la Cámara Colombiana de la Construcción advirtieron que la medida genera “incertidumbre jurídica” que podría frenar la inversión.

Asimismo, Petro afirmó que las tasas de interés del Banco de la República, del 9,25 %, agravaron aún más la crisis de la deuda. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, añadió que la falta de fondos representaba un riesgo para los “emergentes problemas de seguridad pública” relacionados con el crimen organizado, y calificó el aumento de impuestos como una necesidad para la defensa nacional.