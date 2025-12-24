Bolsonaro autorizado para cirugía el día de Navidad

De Moraes no permitió teléfonos celulares, computadoras ni dispositivos electrónicos en la habitación de Bolsonaro

El juez del Supremo Tribunal Federal de Brasil Alexandre De Moraes autorizó este martes la hospitalización del expresidente Jair Bolsonaro el miércoles para someterse a una cirugía de hernia recomendada por médicos privados y expertos de la Policía Federal.

Bolsonaro tiene previsto salir del centro de detención donde cumple su condena de 27 años de prisión por planear el levantamiento del 8 de enero de 2023 para ser operado el día de Navidad en el Hospital DF Star de Brasilia.

El capitán retirado del Ejército será intervenido de una hernia inguinal y por hipo persistente. Se espera que la hospitalización dure de cinco a siete días, según sus abogados.

Bolsonaro se encuentra recluido en una habitación de la Jefatura de la Policía Federal en la capital federal. Durante su hospitalización, será vigilado por agentes de la Policía Federal. De Moraes ha dictaminado que la Policía Federal debe transportar y brindar seguridad a Bolsonaro de forma discreta. Asimismo, el exmandatario estará bajo vigilancia las 24 horas, con dos agentes apostados en su puerta, además de otros equipos dentro y fuera del hospital.

El juez también prohibió la entrada de teléfonos celulares, computadoras y dispositivos electrónicos a la habitación de Bolsonaro.

La exprimera dama Michelle Bolsonaro fue la única acompañante autorizada a permanecer en el hospital. Otras visitas solo podrán realizarse con la autorización de De Moraes. (Fuente: Agencia Brasil)