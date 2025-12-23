Rusia evacua a familias de diplomáticos de Venezuela

Testigos en Caracas vieron una caravana de vehículos salir de la embajada de Rusia

Rusia habría comenzado a evacuar a las familias de sus diplomáticos de Venezuela, mientras las tensiones con Estados Unidos alcanzan un punto álgido. Según la Associated Press (AP), citando a una fuente de inteligencia europea, la operación comenzó el viernes e involucra a mujeres y niños.

La fuente de inteligencia indicó que funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso están evaluando la situación en el país sudamericano con un tono muy sombrío. Además, testigos en Caracas observaron el lunes por la mañana más de 10 vehículos con matrícula diplomática reunidos frente a la Embajada rusa.

La evacuación se produce tras una serie de agresivas medidas militares y económicas del gobierno del presidente Donald Trump en el Caribe.

El canciller venezolano, Yván Gil, confirmó una reciente llamada telefónica con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, quien reafirmó el “amplio apoyo y solidaridad” de Moscú y condenó las acciones de Washington como “actos de piratería”.

Rusia y China han respaldado la solicitud de Venezuela de una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU este martes para abordar la presencia naval estadounidense y el riesgo de “ejecuciones extrajudiciales” en el mar. Venezuela también ha recibido ofertas de “cooperación integral” de Irán para combatir lo que el canciller Gil describió como “terrorismo internacional” liderado por Estados Unidos.

Asimismo, Gil leyó este lunes una carta formal del presidente Nicolás Maduro dirigida a 194 líderes mundiales y a las Naciones Unidas, denunciando lo que denominó “piratería de Estado” de la Casa Blanca en el Caribe y el Pacífico Oriental.