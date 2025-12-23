Ministro de Economía de Uruguay, preocupado por éxito excesivo

Caer por debajo de la meta del Banco Central puede ser tan “indeseable” como superarla, explicó Oddone

El ministro de Economía de Uruguay, Gabriel Oddone, anunció este lunes que se proyecta un crecimiento del PIB de su país del 2,3% este año. Si bien la cifra es ligeramente inferior a las previsiones iniciales del gobierno, Oddone enfatizó que representa más del doble de la tasa de crecimiento promedio observada en la última década.

En una entrevista radial, Oddone presentó una hoja de ruta para la administración del presidente Yamandú Orsi, proyectando un impulso continuo con una tasa de crecimiento del 2,4% para 2026. El funcionario también destacó varios indicadores “sólidos”, como la creación de 15.000 nuevos empleos durante el último año, además de la mayor emisión de deuda en moneda nacional de la historia, lo que Oddone describió como una “confirmación de la confianza del mercado” en la estrategia macroeconómica del gobierno.

Con una inflación anualizada del 4,09% en noviembre, su nivel más bajo en dos décadas, los uruguayos deberían ahora preocuparse por el precio de la estabilidad, insinuó Oddone. A pesar de las perspectivas positivas de crecimiento, el ministro admitió sentirse incómodo con dos fenómenos específicos: la fuerte caída del dólar estadounidense y el sobrecumplimiento de la meta de inflación.

El dólar se cotiza actualmente cerca de los 39 pesos uruguayos, una caída significativa respecto a los 44 pesos de principios de año. Oddone atribuyó esto a la alta demanda de pesos en diciembre y enero debido al pago de aguinaldos y a un debilitamiento generalizado del dólar frente a las divisas internacionales.

Si bien una inflación baja suele ser un éxito, Oddone advirtió que caer por debajo de la meta del Banco Central (BCU) puede ser tan indeseable como superarla si ello perjudica la competitividad nacional.

En respuesta a las preocupaciones de exportadores y empresarios que han visto sus márgenes de ganancia reducidos por el tipo de cambio, Oddone fue contundente respecto a los límites de la intervención gubernamental. “Es importante que el empresariado uruguayo entienda que el Estado no es un asegurador de precios”, afirmó.

Aclaró además que, si bien el gobierno busca la consistencia, no puede contrarrestar las tendencias cambiarias globales que escapan al control de una economía pequeña como la uruguaya.

La atención se centra ahora en la reunión del martes del Comité de Política Monetaria (Copom). Si bien el Banco Central del Uruguay (BCU) opera de forma independiente, Oddone confirmó que el Ministerio estaba monitoreando de cerca la situación. Se espera que el comité decida si ajustará las tasas de interés para abordar los fenómenos “transitorios o estacionales” que actualmente presionan el tipo de cambio y mantienen la inflación por debajo del punto medio deseado.