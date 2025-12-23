Hitos de la aviación regional en Paraguay y Uruguay

Carrasco se encuentra ahora al mismo nivel que París, Londres y Madrid, según se explicó

Los sectores de la aviación en Paraguay y Uruguay alcanzaron hitos importantes este lunes. El Aeropuerto Silvio Pettirossi de Asunción estableció un nuevo récord de pasajeros, mientras que el Aeropuerto Carrasco de Montevideo completó una modernización tecnológica multimillonaria.

La Dirección Nacional de Aviación Civil (DINAC) de Paraguay confirmó que el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi superó oficialmente su récord histórico de pasajeros. Antes de finalizar el año calendario 2025, la terminal registró 1.285.623 pasajeros, superando el récord anterior establecido en 2019.

Nelson Mendoza, director de la DINAC, atribuyó este aumento a una combinación de factores, como la confianza del mercado, derivada del regreso de aerolíneas tradicionales y la entrada de nuevas compañías al mercado paraguayo, junto con el crecimiento del país como centro de importantes eventos internacionales.

Asimismo, Mendoza destacó la creciente reputación de Paraguay como destino seguro para el capital extranjero, lo que ha estimulado los viajes ejecutivos y científicos.

“Este es, sin duda, el año de la aviación nacional”, afirmó Mendoza, enfatizando que el crecimiento refleja una estrategia de gestión centrada en la optimización del servicio y la conectividad regional.

Al otro lado del Río de la Plata, Carrasco ha instalado un sistema ILS CAT IIIb de última generación, diseñado para permitir aterrizajes seguros en condiciones de visibilidad casi nula.

El proyecto, liderado por Aeropuertos Uruguay, implicó una inversión de US$20 millones y un año de construcción. La modernización incluye tecnología avanzada de radionavegación que guía a los pilotos directamente a la pista cuando el contacto visual es imposible.

Además, se instaló un sistema de iluminación LED con casi 2.000 luces a lo largo de la pista, así como una estación meteorológica de alta precisión con sensores estratégicamente ubicados para proporcionar datos atmosféricos en tiempo real.

El gerente general de Aeropuertos Uruguay, Jorge Navarro, afirmó que el sistema sitúa a Carrasco a la par de importantes centros de conexión globales como Londres, París y Madrid. “Esperamos que esté plenamente operativo para el próximo invierno”, subrayó Navarro. El nuevo sistema está diseñado para reducir drásticamente las cancelaciones, los desvíos y los retrasos causados por la densa niebla común en la región.