Gobierno argentino suspende huelga de controladores aéreos

Según se explicó, los vuelos operarán con normalidad antes del receso navideño

La Secretaría de Trabajo de Argentina ordenó una conciliación obligatoria en el conflicto entre los controladores aéreos y la empresa estatal de navegación aérea, EANA, suspendiendo así la huelga programada para este martes y garantizando la normalidad de los vuelos antes del receso navideño.

El sindicato ATEPSA, que representa a los controladores aéreos y técnicos de seguridad, recibió instrucciones de suspender todos los paros durante 15 días hábiles. Por lo tanto, todos los vuelos nacionales e internacionales continuarán según lo previsto, cancelándose las medidas de fuerza del martes (entre las 19:00 y las 22:00), así como todas las demás huelgas intermitentes hasta el 29 de diciembre.

ATEPSA argumenta que sus afiliados han sufrido una pérdida significativa de poder adquisitivo debido a la alta inflación y rechazaron la última oferta salarial del gobierno. El sindicato también denuncia que se han ignorado los acuerdos salariales y laborales firmados hace más de tres meses, sumado a despidos injustificados y una falta general de diálogo. En agosto se intentó una conciliación similar, pero el gremio decidió reanudar las huelgas recientemente debido a la falta de avances durante ese período. El primer día de protestas se registraron más de 40 cancelaciones de vuelos.

Bajo la conciliación obligatoria, el sindicato está legalmente obligado a prestar servicios con normalidad, mientras que EANA debe abstenerse de tomar represalias contra los trabajadores mientras se reanudan las negociaciones.

El Ministerio de Capital Humano y EANA emitieron comunicados en los que enfatizaron que la intervención brinda “previsibilidad y tranquilidad” a miles de pasajeros que viajan para Navidad y Año Nuevo. La empresa estatal celebró la medida, señalando que permite a los viajeros de Argentina y de todo el mundo desplazarse “sin inconvenientes” durante los últimos días del año.