Gobierno argentino suspende huelga de controladores aéreos

La Secretaría de Trabajo de Argentina ordenó una conciliación obligatoria en el conflicto entre los controladores aéreos y la empresa estatal de navegación aérea, EANA, suspendiendo así la huelga programada para este martes y garantizando la normalidad de los vuelos antes del receso navideño.
El sindicato ATEPSA, que representa a los controladores aéreos y técnicos de seguridad, recibió instrucciones de suspender todos los paros durante 15 días hábiles. Por lo tanto, todos los vuelos nacionales e internacionales continuarán según lo previsto, cancelándose las medidas de fuerza del martes (entre las 19:00 y las 22:00), así como todas las demás huelgas intermitentes hasta el 29 de diciembre.
ATEPSA argumenta que sus afiliados han sufrido una pérdida significativa de poder adquisitivo debido a la alta inflación y rechazaron la última oferta salarial del gobierno. El sindicato también denuncia que se han ignorado los acuerdos salariales y laborales firmados hace más de tres meses, sumado a despidos injustificados y una falta general de diálogo. En agosto se intentó una conciliación similar, pero el gremio decidió reanudar las huelgas recientemente debido a la falta de avances durante ese período. El primer día de protestas se registraron más de 40 cancelaciones de vuelos.
Bajo la conciliación obligatoria, el sindicato está legalmente obligado a prestar servicios con normalidad, mientras que EANA debe abstenerse de tomar represalias contra los trabajadores mientras se reanudan las negociaciones.
El Ministerio de Capital Humano y EANA emitieron comunicados en los que enfatizaron que la intervención brinda “previsibilidad y tranquilidad” a miles de pasajeros que viajan para Navidad y Año Nuevo. La empresa estatal celebró la medida, señalando que permite a los viajeros de Argentina y de todo el mundo desplazarse “sin inconvenientes” durante los últimos días del año.