Felices Fiestas a nuestros lectores

Montevideo by night.

Al acercarse el cierre del año, todo el equipo de MercoPress extiende sus mejores deseos a lectores y suscriptores de la región y del resto del mundo. El período de fiestas ofrece una oportunidad para hacer una pausa, tomar perspectiva y mirar hacia adelante.

A lo largo del año, MercoPress ha continuado observando y cubriendo América Latina, el Atlántico Sur y el Mercosur desde una mirada independiente, con énfasis en el contexto, la continuidad y el rigor informativo. Nuestro objetivo se ha mantenido inalterable: informar sobre la región tal como es, sin atajos ni relatos impuestos, y con respeto por su complejidad política, económica y social.

Agradecemos a nuestros lectores por su interés sostenido, así como a aquellos socios y patrocinadores cuyo apoyo discreto hace posible mantener esta independencia editorial y una cobertura de largo plazo.

De cara al año que comienza, reafirmamos nuestro compromiso con un periodismo claro, preciso y arraigado en la región, atento a los acontecimientos que dan forma al presente y definirán lo que viene.

Felices Fiestas y un feliz 2026.

— El equipo de MercoPress