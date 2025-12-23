Cámara de Apelaciones al Banco Central de Argentina revelar detalles del oro en el exterior

El BCRA debe ahora proporcionar la documentación solicitada o presentar una justificación exhaustiva y detallada de cualquier dato que continúe ocultando

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de Buenos Aires asestó un duro golpe legal al Banco Central de la República Argentina (BCRA), al ordenarle divulgar información detallada sobre el envío de reservas nacionales de oro al exterior. El fallo del lunes revocó una decisión previa de un tribunal inferior que permitía al banco mantener las operaciones en secreto.

A mediados de 2024, el sindicato de la Asociación Bancaria, liderado por el diputado Sergio Palazzo, presentó múltiples solicitudes fundadas en la Ley de Acceso a la Información Pública, para aclarar informes que indicaban que varios lingotes de oro se enviaron a Londres para su depósito en el Banco de Pagos Internacionales.

La solicitud del gremio exigía las cantidades específicas de oro movilizadas durante junio, julio y agosto, así como los nombres de las empresas contratadas para el transporte, los costos del seguro y los detalles del flete. Además, solicitaba todos los archivos administrativos, los nombres de los funcionarios que participaron en la transacción y la intervención de la sindicatura interna del banco.

El BCRA declaró la información “totalmente confidencial”, argumentando que su divulgación podría comprometer la seguridad de las reservas y desestabilizar el sistema financiero.

Sin embargo, los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, de la Sala Quinta de la Cámara, dictaminaron que la negativa del banco se basó en “declaraciones genéricas” que no demostraron un riesgo concreto.

El tribunal enfatizó que el derecho a la información es un pilar fundamental de la supervisión pública, en particular en lo que respecta a la administración de las reservas internacionales.

Los jueces también señalaron que el Estado debe demostrar punto por punto por qué no se pueden divulgar datos específicos, en lugar de emitir una negativa general.

Los magistrados citaron el hecho de que funcionarios del gobierno ya habían reconocido públicamente los envíos en los medios de comunicación, lo que hace que el secreto absoluto sea contrario al principio de “buena fe”.

Por lo tanto, el BCRA debe ahora proporcionar la documentación solicitada o presentar una justificación exhaustiva y detallada de cualquier dato que continúe ocultando. El tribunal sugirió el uso de un “mecanismo de disociación”, que permite al banco ocultar detalles de seguridad estrictamente sensibles, como la ubicación exacta de las bóvedas, al tiempo que divulga información administrativa y contractual.

El fallo llega en un momento de intenso escrutinio sobre la gestión de activos internacionales por parte del gobierno. Varios analistas sugieren que el oro probablemente se movió para generar rentabilidad o servir como garantía de liquidez en dólares estadounidenses.