Brasil: Otorgan arresto domiciliario al General Augusto Heleno

De Moraes advirtió que el general regresará a un centro de detención si incumple las condiciones de su arresto domiciliario

El juez Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal (STF) concedió el arresto domiciliario al general Augusto Heleno, ministro de Seguridad Institucional (SSI) del expresidente Jair Bolsonaro, quien se encontraba entre los condenados por el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023.

Según la decisión de De Moraes este lunes, Heleno deberá usar una tobillera electrónica y entregar sus pasaportes. Además, tiene prohibido usar teléfono celular y acceder a redes sociales.

Condenado a 21 años de prisión, Heleno, de 78 años, se encuentra encarcelado desde el 25 de noviembre en el Comando Militar de Planalto (CMP) en Brasilia. Según su defensa, Heleno padece graves problemas de salud.

Al conceder la medida, el juez citó los resultados del informe oficial de los peritos de la Policía Federal. Según los médicos, Heleno se encuentra en las primeras etapas de un cuadro de demencia, y permanecer en prisión agravaría su salud. “En una institución penitenciaria, esto conduce inevitablemente a un deterioro cognitivo progresivo e irreversible, que tiende a acelerarse y agravarse en un entorno penitenciario, con el paciente en relativo aislamiento y carente de estímulos protectores y retardantes, en particular la vida familiar y la autonomía asistida”, concluyó el informe.

De Moraes también dictaminó que Heleno debe notificar al STF cualquier cita médica. “El condenado debe solicitar autorización previa para viajes por motivos de salud, excepto en casos urgentes y de emergencia, que deben justificarse dentro de las 48 horas posteriores a la respectiva cita médica”, añadió.

De Moraes advirtió que, si no se cumplen las medidas cautelares, el general regresará a un centro de detención. (Fuente: Agencia Brasil)