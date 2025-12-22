Venezuela reactiva vuelo a Panamá pese al “cierre del espacio aéreo”

Según informes, Rutaca está aprovechando el aumento en los precios de los boletos, dadas las restricciones

Con el objetivo de preservar la conectividad internacional en medio de la creciente tensión regional, la aerolínea venezolana Rutaca Airlines reanudó oficialmente este domingo sus servicios comerciales entre Barquisimeto y Ciudad de Panamá.

La reactivación se produce tras semanas de incertidumbre para el sector aéreo venezolano. El 29 de noviembre, el presidente estadounidense, Donald Trump, instó públicamente a los pilotos y aerolíneas internacionales a considerar el espacio aéreo venezolano como “cerrado”, lo que provocó la suspensión de varias importantes compañías internacionales.

Los vuelos inaugurales operaron con alta capacidad, lo que indica una fuerte demanda a pesar del clima geopolítico. El vuelo de ida de Rutaca transportó 110 pasajeros, mientras que 103 pasajeros estaban a bordo en el regreso, confirmó Carlos López, director del Aeropuerto Internacional General Juan Jacinto Lara de Barquisimeto.

López insistió en que la terminal se mantenía en “óptimas condiciones operativas” y enfatizó que mantener esta conexión era vital para las reuniones familiares durante la temporada navideña, así como para estimular el comercio y el turismo regional.

La reapertura de la ruta a Panamá es considerada una solución estratégica por las autoridades aeronáuticas venezolanas. Ante la fuerte presencia militar de Estados Unidos en el Mar Caribe, realizando intercepciones marítimas y amenazando con un “cierre total” del espacio aéreo, aerolíneas nacionales como Rutaca se han visto obligadas a adaptarse.

Analistas del sector señalan que las aerolíneas venezolanas utilizan cada vez más Panamá como principal “plataforma de conexión” para eludir las restricciones directas, lo que permite a los pasajeros mantener la movilidad hacia otros destinos globales.

Si bien el contexto político se caracteriza por amenazas de “bloqueo”, el ambiente en la terminal de Barquisimeto era emotivo el domingo. Los pasajeros describieron el vuelo como un salvavidas crucial para las familias separadas por la crisis.

Tanto Rutaca como la aerolínea de bandera Conviasa siguen operando en Ciudad de Panamá, mientras que Caribbean Airlines y Sky High ofrecen vuelos a Puerto España, Santo Domingo y Curazao. En cuanto a los destinos sudamericanos, Conviasa y Estelar siguen operando a Santa Cruz (Bolivia) y Bogotá (de forma limitada). Mientras los servicios a Madrid tienen interrupciones, Turkish Airlines sigue siendo una opción para Estambul.

Muchas aerolíneas europeas y sudamericanas, como Iberia, TAP, LATAM y Avianca, han visto sus permisos revocados por Venezuela o han suspendido sus servicios indefinidamente tras las advertencias de Estados Unidos.

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos emitió un aviso de emergencia alegando un aumento de la actividad militar y una situación potencialmente peligrosa para la aviación civil. Esto ha hecho que los seguros para las aerolíneas internacionales que vuelan a Caracas sean prohibitivamente caros o inaccesibles.

En este contexto, miles de viajeros entre Caracas y Europa permanecen varados debido a la repentina revocación de las licencias de ocho importantes aerolíneas internacionales.

Los precios de los boletos para las rutas esenciales restantes, como el vuelo Barquisimeto-Panamá, se han disparado, y se informa que las tarifas promedio de diciembre superan los US$750 para viajes regionales.