Uruguay y HIF llegan a un acuerdo para construir complejo de hidrógeno verde

El Secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, firmó los documentos en representación del Gobierno uruguayo

El Gobierno de Uruguay y la multinacional HIF Global firmaron un Memorando de Entendimiento (MdE) para desarrollar un proyecto de combustibles sintéticos en el departamento (provincia) de Paysandú, lo que representa una inversión récord de más de US$ 5.300 millones.

La iniciativa “HIF Uruguay” busca posicionar al país como exportador global de energía neutral en carbono. El acuerdo se formalizó la semana pasada en la Torre Ejecutiva de Montevideo por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y los representantes de HIF, Víctor Turpaud y Martín Bremermann.

El proyecto está diseñado para producir e-combustibles (sintéticos) combinando hidrógeno verde, generado a partir de energía renovable, con dióxido de carbono (CO2).

La instalación se construirá en módulos y podría alcanzar una producción total de 880.000 toneladas anuales, con exportaciones iniciales previstas para 2029 a Europa y Asia. Una vez en pleno funcionamiento, se espera que el proyecto genere aproximadamente US$ 1.012 millones en ingresos por exportaciones.

El complejo integrará varias unidades industriales de alta tecnología. La Planta de Electrólisis producirá hidrógeno verde, utilizando electricidad renovable. Posteriormente, la Unidad de Captura de CO₂ recolectará carbono de fuentes industriales y de biomasa. Además, las unidades de síntesis convertirán el hidrógeno y el CO₂ en e-metanol y, posteriormente, en e-gasolina sintética y e-gas licuado. Los productos finales se transportarán por ferrocarril al Puerto de Montevideo para su venta al exterior.

A pesar de su potencial económico, el proyecto ha generado un importante debate local e internacional. Grupos ambientalistas y residentes locales han alertado sobre el enorme volumen de agua dulce para el proceso de electrólisis, con manifestaciones en todo Uruguay y en ciudades argentinas al otro lado del río Uruguay. Los críticos han calificado el emprendimiento de “poco ecológico”.

HIF ha reconocido las posibles percepciones sociales negativas y los impactos en el paisaje local, pero mantiene que los beneficios globales de descarbonización del proyecto son una prioridad absoluta. La empresa estima que la fase de construcción generará 1.400 empleos, seguidos de 300 puestos permanentes a tiempo completo una vez que la planta esté operativa.

Para gestionar la magnitud y la controversia del proyecto, se han establecido dos órganos de supervisión: un Comité de Alto Nivel, integrado por el Secretario de la Presidencia y los Ministros de Economía, Industria, Medio Ambiente y Transporte; y un Comité Técnico de Seguimiento, encargado de la coordinación operativa diaria entre el gobierno y HIF para garantizar el cumplimiento y el progreso.

En respuesta a la creciente preocupación ambiental, HIF Global ha introducido varios ajustes específicos de diseño tras la aprobación de la “Viabilidad Ambiental de Ubicación” (VAL) otorgada por el Ministerio de Medio Ambiente de Uruguay a finales de 2024 y mediados de 2025.