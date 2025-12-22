Trump elige a veterano de Operaciones Especiales para jefe del Comando Sur

Si el Senado lo confirma, Donovan supervisará un despliegue regional masivo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó al Teniente General del Cuerpo de Marines Francis “Frank” L. Donovan para dirigir el Comando Sur de Estados Unidos (Southcom), confirmó el Pentágono este viernes.

El nombramiento se produce en un momento crítico para la política estadounidense en Latinoamérica, a medida que se intensifica la presión militar sobre el gobierno venezolano y los cárteles de la droga.

Donovan, quien actualmente se desempeña como vicecomandante del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos (USSOCOM), reemplazará al almirante Alvin Holsey, cuya salida marca el final abrupto de un mandato que estaba programado para durar dos años más.

Si bien Holsey calificó oficialmente su retiro como una decisión personal, ciertas versiones sugieren fricciones con el secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien buscaba un liderazgo más firme y operativo al frente del comando responsable de Centroamérica y Sudamérica.

El Teniente General Donovan aporta una amplia experiencia táctica y estratégica al cargo, habiendo ocupado diversos puestos clave, además de poseer una licenciatura en geografía y títulos avanzados en Estudios Militares y Estratégicos, además de formación ejecutiva de la Escuela de Negocios de Harvard.

La nominación coincide con una importante escalada de la actividad militar estadounidense en el Caribe. Tras la reciente designación por parte del presidente Trump de varios cárteles como organizaciones terroristas, Estados Unidos ha afirmado estar en un “conflicto armado” con estos grupos.

Desde septiembre de 2025, las fuerzas armadas estadounidenses han llevado a cabo casi 30 ataques contra buques sospechosos de tráfico de drogas, con el resultado de al menos 104 muertes. El presidente Trump intensificó la retórica el viernes, afirmando que “no descarta” la posibilidad de una guerra con Venezuela. El gobierno afirma además que no es necesaria la aprobación del Congreso para un ataque terrestre en territorio venezolano, alegando la necesidad de actuar contra las amenazas “narcoterroristas”.

De ser confirmado por el Senado, Donovan supervisará un despliegue regional masivo.