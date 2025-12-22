Matrimonios Umbanda y Candomblé son legalmente válidos en Río de Janeiro

Río de Janeiro fue el primer estado del país en aprobar una ley sobre el tema, destacó Átila Nunes

Los matrimonios celebrados bajo los ritos religiosos Umbanda y Candomblé ahora están oficialmente reconocidos en el estado brasileño de Río de Janeiro según la Ley 11.058/25, redactada por el diputado Átila Nunes del PSD y aprobada por la Asamblea Legislativa de Río (Alerj). Estas uniones ahora son convertibles en matrimonios civiles según la legislación vigente.

Para la académica religiosa y periodista Claudia Alexandre, la decisión, aunque tardía, reconoce el valor de las tradiciones afrobrasileñas y ayuda a combatir la intolerancia religiosa. Alexandre, sacerdotisa de Umbanda y Candomblé, lleva 20 años celebrando matrimonios y bautizos en su terreiro, ubicado en Paraty, en la costa sur del estado de Río de Janeiro. “Este es un paso importante que contribuirá a la eliminación del estigma que históricamente ha recaído sobre las religiones afrobrasileñas. Las celebraciones de bautismos, bodas y funerales siempre han sido realizadas por los terreiros, y el estado laico debe reconocer la autoridad religiosa, tal como reconoce las celebraciones en la Iglesia Católica”, señaló.

“En un país que naturaliza el aumento del racismo religioso, la ley es un logro, aunque, por ahora, solo se aplica en Río de Janeiro”, añadió.

Para que la ceremonia religiosa tenga efectos civiles, se requerirá una declaración emitida por una autoridad religiosa de Umbanda o Candomblé. El documento debe contener el nombre completo, el CPF (Código de Identificación Personal del Contribuyente), el documento de identidad y la dirección de los novios; la fecha, el lugar y la hora de la ceremonia; la identificación de la autoridad religiosa oficiante; la identificación del templo, terreiro o casa religiosa; y las firmas del oficiante y de al menos dos testigos de la comunidad. La declaración de matrimonio puede presentarse ante la Oficina del Registro Civil competente, acompañada de la documentación exigida por la ley federal.

Según Átila Nunes, la iniciativa garantiza principios como la libertad religiosa, la dignidad humana, la igualdad, la libertad de asociación y la protección de la diversidad cultural. Insistió en que Río de Janeiro fue el primer estado del país en aprobar una ley sobre el tema.

“Es un proceso de igualdad. Las iglesias católica y evangélica tienen todos los derechos que las religiones de origen africano no tenían. La gran victoria es que ahora los matrimonios en estos ritos pueden tener efectos civiles”, señaló el parlamentario.

La ley también define quiénes pueden ser reconocidos como autoridad religiosa calificada: sacerdotes y sacerdotisas, babalorixás, ialorixás, padres y madres de santos, líderes de terreiros y otros jefes espirituales tradicionalmente reconocidos en Umbanda y Candomblé. El objetivo es respetar los criterios internos de cada tradición y preservar la autonomía espiritual y organizativa de las comunidades. “El reconocimiento es especialmente relevante en el contexto actual de lucha contra la intolerancia religiosa y el racismo estructural. La umbanda y el candomblé son tradiciones espirituales de origen africano que han sufrido históricamente marginación, represión y criminalización, a menudo invisibles incluso en las políticas públicas que promueven la igualdad y la libertad religiosa”, afirmó Átila Nunes.

En la promulgación, el gobernador Cláudio Castro vetó una cláusula que preveía sanciones para los servicios extrajudiciales (notarías) que se negaran discriminatoriamente a recibir o procesar documentos relacionados con celebraciones religiosas. Según el gobernador, la medida excede la jurisdicción estatal. Argumenta que la legislación sobre registros públicos es responsabilidad exclusiva del gobierno federal.

“Estos obstáculos indican que aún habrá dificultades para el reconocimiento real del derecho a la libertad religiosa. Este juego de poder, esta política histórica de limitación de derechos, forma parte del racismo estructural”, destacó Alexandre. Un ejemplo de esto fue el veto a la cláusula que sancionaba a las escuelas que incumplieran la Ley 10 639/2003, sobre la enseñanza obligatoria de las tradiciones afrobrasileñas. Hoy en día, más del 70% de las escuelas públicas y privadas de Brasil no han implementado la ley. “Muchas aún castigan a los docentes y demonizan el contenido temático”, añadió.

El artículo que autorizaba a los poderes ejecutivo y judicial a promover campañas educativas, capacitación de agentes públicos y notariales, y acciones para valorar las expresiones culturales y religiosas de la umbanda y el candomblé también fue vetado. Según Castro, la disposición violaba el principio de separación de poderes al imponer directrices de política pública al Poder Ejecutivo.

“Las campañas para promover las religiones afrobrasileñas ayudarían a combatir el estigma y las distorsiones sobre la herencia y la cultura afroafricanas, que son la base de nuestra sociedad”, añadió Alexandre. (Fuente: Agencia Brasil)