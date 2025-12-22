Chile: Kast viaja a un Ecuador devastado por la delincuencia

La agenda de las conversaciones del martes entre Kast y Noboa aún no se ha revelado

El presidente electo chileno, José Antonio Kast, partirá este lunes hacia Ecuador en medio de una creciente preocupación por la seguridad.

Aunque Kast insistió en que planeaba vivir en el Palacio de La Moneda, reduciendo así la necesidad de contar con personal de seguridad en sus diversas residencias, partirá hacia Ecuador este lunes por la tarde en su segundo viaje al extranjero tras ganar la segunda vuelta electoral del 14 de diciembre.

El martes planea reunirse con su colega, el presidente conservador Daniel Noboa, cuyo país se enfrenta a un aumento de asesinatos por encargo tras el crimen del futbolista Mario Pineida la semana pasada. Si bien no se ha revelado la agenda oficial, se espera que ambos líderes se centren en la seguridad regional, la migración y el comercio.

Pineida, defensa estrella del Barcelona SC de 33 años, fue asesinado en Guayaquil el 17 de diciembre. Él y su pareja, Guisella Fernández, murieron en una ráfaga de disparos frente a una carnicería en el barrio de Samanes. La madre del jugador también resultó herida, pero sobrevivió. Los investigadores recuperaron 17 casquillos de bala en el lugar.

La policía ecuatoriana arrestó a dos ciudadanos venezolanos en relación con el crimen. Las autoridades investigan dos motivos principales. Uno se relaciona con deudas vinculadas a un negocio informal de préstamos de dinero presuntamente dirigido por Fernández. El segundo sugiere un “crimen pasional” vinculado a una antigua relación que Fernández mantuvo con un miembro del crimen organizado.

La situación de seguridad se complicó aún más el viernes por la tarde cuando Karen Grunaer fue asesinada poco después de salir del funeral de Pineida. Grunaer viajaba en un vehículo por la Avenida 19 de Agosto cuando atacantes armados le bloquearon el paso y abrieron fuego. Si bien la policía confirmó que Grunaer asistió al funeral del atleta, no existe hasta ahora un vínculo entre ambos homicidios.