CFK se recupera tras cirugía de emergencia

Se esperaba que CFK recibiera el alta el lunes por la mañana

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner se recupera en el Sanatorio Otamendi de Buenos Aires tras una exitosa cirugía de emergencia por apendicitis aguda. La líder peronista de 72 años, quien actualmente cumple una condena de seis años bajo arresto domiciliario, fue trasladada de urgencia al centro médico el sábado por la tarde tras experimentar un fuerte dolor abdominal.

Según un comunicado de prensa firmado por la Dra. Marisa Lanfranconi, CFK se sometió a una cirugía laparoscópica el sábado por la noche. El procedimiento confirmó el diagnóstico de apendicitis con peritonitis localizada.

El informe de la clínica del domingo por la mañana indicó que la paciente “evolucionaba favorablemente”, sin presentar complicaciones posoperatorias. La recuperación laparoscópica suele ser breve, de uno a tres días. Se espera que CFK reciba el alta este lunes.

Esta hospitalización marca la primera vez que CFK sale de su apartamento en el barrio Constitución desde que comenzó a cumplir su condena el 17 de junio. Dado que se encuentra bajo arresto domiciliario por su condena en el caso de corrupción “Vialidad”, su equipo legal tuvo que obtener autorización judicial urgente para su traslado.

La emergencia se produjo en medio del endurecimiento de las condiciones de detención, que incluyen el uso obligatorio de una tobillera electrónica, límites más estrictos en la duración y el número de visitas diarias en su domicilio, y un límite de dos horas al día para salir a la terraza del edificio.

Al difundirse la noticia de su estado, simpatizantes se congregaron frente a la clínica con banderas y pancartas, coreando consignas de solidaridad. Una concentración prevista en su residencia se suspendió el domingo para permitir su recuperación.

Esta no es la primera vez que la expresidenta (2007-2015) enfrenta problemas de salud importantes. Su historial médico incluye una cirugía de hematoma subdural en 2013 y una histerectomía laparoscópica en 2021.

CFK sigue enfrentando nuevos desafíos legales, incluida la causa “Cuadernos” (sobornos), que actualmente celebra audiencias dos veces por semana.