Mercosur adopta “paciencia constructiva” tras retraso del TLC con la UE

Ramírez Lezcano advirtió que estas demoras no resultarán en una renegociación de los términos ya concluidos a finales de 2024

Tras décadas de negociaciones y una fecha límite crucial de “ahora o nunca” fijada para esta semana, el bloque del Mercado Común del Sur (Mercosur) ha adoptado oficialmente una postura de cauto optimismo después de que la Unión Europea (UE) no lograra el mandato interno necesario para firmar el histórico Tratado de Libre Comercio (TLC) este sábado.

El aplazamiento, confirmado durante la 67.ª Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común el viernes, ha trasladado la fecha de firma al 12 de enero de 2026 en Asunción, Paraguay.

El ambiente en la reunión ministerial previa a la cumbre del sábado se caracterizó por una mezcla de frustración y resignación pragmática, mientras los Estados miembros reaccionaban a la solicitud de la UE de más tiempo.

El canciller uruguayo, Mario Lubetkin, expresó su desilusión y señaló que el acuerdo sigue siendo una prioridad, pero que actualmente se encuentra estancado por la “falta de consenso” en Europa.

Por su parte, el canciller paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, advirtió que, si bien mantienen una actitud constructiva, no aceptarán ninguna renegociación de los términos ya pactados a finales de 2024.

El máximo diplomático argentino, Pablo Quirno, se mantuvo optimista respecto a que el acuerdo está cerca de su fin y enfatizó que el objetivo común sigue siendo la apertura comercial. Sin embargo, reconoció que Europa debe resolver primero sus “problemas internos”.

A pesar de haber amenazado previamente con retirarse si el acuerdo no se firmaba el sábado, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, suavizó su postura tras un llamado personal a la “paciencia” de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Lula aceptó el aplazamiento, calificando el pacto de “extremadamente importante” para el multilateralismo global.

El retraso se atribuyó en gran medida a la férrea oposición de Francia y a las dudas de última hora de Italia, alimentadas por violentas protestas campesinas en Bruselas. Los manifestantes, bajo lemas como “¡Alto al Mercosur!”, temen que la afluencia de carne de res y de soja sudamericanas genere competencia desleal.

En respuesta, la UE ha propuesto nuevas “cláusulas de salvaguardia” para proteger a los productores europeos. Sin embargo, los líderes del Mercosur han advertido que estos mecanismos deben aplicarse de forma “compatible” con lo ya negociado y no pueden servir como excusa para nuevas restricciones.

Mientras Paraguay se prepara para asumir la presidencia pro tempore del bloque este sábado, la atención se extiende más allá del acuerdo con la UE. Ramírez Lezcano pidió una “revitalización” del bloque para abordar las asimetrías internas, específicamente para los países sin litoral como Paraguay.

La agenda del bloque para 2026 incluye la eliminación de toda burocracia para reducir los costos de exportación y la simplificación de las aduanas para impulsar el comercio intrarregional. Al mismo tiempo, Argentina se ha unido a Uruguay para pedir “normas flexibilizadas” que permitan a los Estados miembros buscar acuerdos comerciales bilaterales junto con las negociaciones a nivel de bloque.

La reunión ministerial abordó asimismo la estabilidad regional. Quirno condenó enérgicamente al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, calificándolo de “dictadura” que no ha respetado los procesos democráticos. Prometió que Buenos Aires seguirá presentando denuncias sobre violaciones de derechos humanos ante foros internacionales.