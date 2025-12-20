Falklands. Premio a estudiante cuyo éxito académico ayuda a promocionar las Islas

El estudiante Hamish McKee estudia Biología Marina

El Premio Hunter-Christie, auspiciado por la Asociación de las Islas Falkland, FIA, este año fue otorgado a Hamish McKee. El premio se adjudica a un estudiante de las Falklands quien se está formando en el exterior y quien “por intermedio de la excelencia académica ha significado un mayor destaque y más promoción para las Islas”.

Al explicar las razones por las cuales se otorgó el premio a Hamish se resaltó que efectivamente “Hamish personifica este carácter distintivo mientras estudia su bachillerato de Biología Marina en la Universidad de Exeter, en Falmouth, ha aprovechado toda oportunidad para promocionar las Falklands entre sus compañeros de estudio, a la vez que vincular muchos de los estudios académicos en su materia a las Islas”.

Hamish fue además voluntario con la Cornish Dive Centre (centro de buceo) donde resaltó en esa práctica además de haber obtenido un 2:1 en su graduación académica.

Volverá al Reino Unido para seguir sus estudios de Maestría en la Universidad de Portsmouth en el 2026.

El premio Hunter-Christie fue instaurado a la memoria de Bill y Merle Hunter-Christie quienes fueron instrumentales en logar apoyo de la opinión publica en Reino Unido en favor de las Islas Falkland durante los difíciles años sesenta. El trabajo del Comité de Emergencia que establecieron en esa década condujo a la creación de la FIA.