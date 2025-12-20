Falklands y Proyecto petrolero, empresas afinan detalles, estiman ingresos de £3.000 millones

Un acuerdo entre Rockhopper Exploration plc y FIG tendrá como resultado que la petrolera pagara a FIG unos £ 30 millones por el lapso de varios años.

Avanzan los preparativos de locación y detalles sobre la Decisión por parte de Navitas y Rockhopper Exploration para comenzar con las operaciones de la industria de hidrocarburos en las Islas Falkland.

En primer lugar los planes para convertir una residencia de Stanley en la sede y oficinas del Departamento de Recursos Naturales ha sido aprobado, pero aún no hay fecha para la separación del Departamento (madre) de Minerales y Recursos Naturales por parte del gobierno de las Falklands.

La conversión de la edificación que debe cumplirse en el correr de los próximos cinco años bajo el esquema de planificación delegada, así fue dispuesta el pasado 19 de noviembre, y el plan en convertirla en hogar para el nuevo directorio, están en marcha. Pero la intención que el Departamento de Minerales y Recursos Naturales se convierta nuevamente en departamentos separados e independientes tendrá que aguardar pues desde el Gobierno de las Falklands, FIG, se afirmó que “al momento no hay cronograma para la separación”.



En respuesta a preguntas tras la Decisión de Inversión Final, anunciada la semana pasada por las petroleras Navitas y Rockhopper, FIG explicó que el conjunto de documentos considerados por el Consejo Ejecutivo durante octubre serian hechos públicos si eran referidos a política general, en tanto “aquellos documentos que son de naturaleza comercial no estarán disponibles por ahora”, agrego el FIG.

Cuando el semanario Penguin News preguntó si iba a ver mecanismos públicos y regulares de información sobre el proyecto de Sea Lion, FIG respondió que tras la Decisión Final de Inversión, “considerarían qué información tendría que ser publicada cada año”

FIG también aclaró que estarían “considerando la posibilidad” de restablecer el Comité de Recursos Minerales.

Durante los 35 años de vida del proyecto, Navitas ha estimado que, a un valor de US$ 75 por barril, se generarían unos £2.000 millones en impuestos corporativos (a empresas), £1.600 millones en royalties y unas £275 millones de incrementos a partir de impuestos personales y a empresas vinculadas a actividades del desarrollo de Sea Lion. Sin embargo FIG explicó que los ingresos dependerán de una serie de variables, en particular por el precio recibido por el petróleo”.

Un acuerdo separado alcanzado entre Rockhopper Exploration plc y FIG tendrá como resultado que la petrolera pagara a FIG unos £ 30 millones por el lapso de varios años, como resultado de la disputa de un tema impositivo que se venía arrastrando desde hace tiempo.

El Penguin News preguntó entonces a FIG que iba a suceder con el acuerdo impositivo, si por ejemplo el proyecto se caía previo al primer petróleo o si la producción se detiene antes que se haya finalizado con todos los pagos. La respuesta recibida fue que “no resulta apropiado en este momento comentar sobre este punto y sobre los términos específicos del acuerdo, además que el informe al Consejo Ejecutivo sobre el asunto no ha de ser publicado”

“Tomamos nota de lo que la compañía dijo en su comunicado al mercado. Cualesquiera deudas con la Oficina de Impuestos serán tratadas en línea con su política de recolección de deuda”

En el comunicado de Rockhopper también se anota cierta incertidumbre en cuanto a los costos del proyecto y de requisitos por si el fracaso temprano del proyecto, EPF, de parte de FIG. El EPF es un recurso financiero que se contempla previo a que se pueda dar inicio de la perforación para cubrir el posible costo de desmantelamiento de la infraestructura hasta el punto en que se alcanza el primer petróleo.

Una explicación de FIG fue que “esto es lo que estamos requiriendo de los titulares de licencias para minimizar el potencial de los pasivos del gobierno si el proyecto resulta inviable, y la idea es que dichos titulares cuenten con suficientes recursos disponibles si el proyecto es detenido y/o cancelado”.

FIG agregó que el EPF minimiza la exposición financiera del gobierno, pero “aun cuando esto es una posibilidad, el costo de desmantelamiento pueda ser mayor al estimado, y por tanto los titulares de licencias permanecen responsables de continuar con dichos trabajos”.

“El FIG tan solo correría riesgo del momento que los titulares de licencias y sus asociados resultaran incapaces de hacer frente a sus responsabilidades”.

El primer petróleo de la fase uno del proyecto de Sea Lion al momento apunta al 2028. Rockhopper Exploration está trabajando con Navitas Petroleum Development and Production Ltd. en el desarrollo de Sea Lion.