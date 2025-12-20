Falklands, observadores de elección alaban participación de votantes y marco legal del proceso

La misión de la Asociación Parlamentaria de la Mancomunidad de islas británicas y región del Mediterráneo, CPA-BIMR, la cual estuvo de Observadora en la Elección General de las Islas Falkland, 2025, hizo público su declaración preliminar sobre el desarrollo de dicho acontecimiento.

La declaración comienza afirmando que la misión fue invitada a observar la elección y evaluar el proceso tanto en la capital Stanley como en la zona rural, Campo, incluyendo preparativos pre-elección, el día de la votación y el escrutinio de los votos.

Los integrantes de la misión Observadora alabaron todo el proceso y dijeron que se desarrolló en un ambiente pacífico, con los funcionarios electorales actuando con imparcialidad. Los arreglos administrativos en los lugares de votación también fueron descriptos como efectivos.

Participación de los votantes

La declaración preliminar identificó la participación de votantes como un hecho notable de la elección, con aproximadamente el 81% de Stanley y 90% del Campo. Los porcentajes de participación se comparan favorablemente con los registrados en muchas democracias establecidas. También resaltaron la disponibilidad de distintas formas de votar, por el correo, por poder y el uso de urnas móviles para aquellos votantes que no podrían concurrir en persona a los lugares de votación.

Los procedimientos el día de la Elección también se resaltaron, los lugares de votación se mostraron debidamente ordenados y el personal electoral, profesional.

Escrutinio

La misión estuvo presente en el conteo de votos el cual se describió como conducido con total transparencia y eficiencia. No hubo quejas ni protestas durante el escrutinio

Marco legal

En su informe sobre el marco legal la misión dijo que la elección se realizó bajo lo establecido por la Constitución de las Falklands y su Ordenanza Electoral, junto a legislación complementaria. El marco legal suministró una base firme para la elección democrática, y también se anotó que algunas de las previsiones pueden beneficiarse de una revisión.

Campaña electoral

En materia del periodo de campaña electoral, la misión sostuvo que los candidatos se apoyaron principalmente en contactos directos con los votantes, reuniones públicas, manifestos (programas) y comunicaciones en red. El informe preliminar no registró observación alguna de violación de las reglas para la campaña electoral.

Cobertura de medios de prensa

A pesar del número limitado de medios de prensa y en parte dependientes del aporte público, los observadores definieron la cobertura como imparcial. Agregó que todos los puntos de vista políticos fueron representados equilibradamente y en algunos casos, los medios de prensa facilitaron debates entre los candidatos.

Mujeres candidatas

La misión resaltó que las mujeres cuentan con igualdad de derechos para presentarse como candidatas en la elección en las Falklands. Sin embargo la misión también dijo que tan solo tres de los 19 candidatos en la Elección del 2025 fueron mujeres, y dos de ellas resultaron electas. La declaración de la misión afirma que el número bajo de mujeres candidatas sugiere que factores más allá de la igualdad legal pueden influenciar su participación. Por ejemplo barreras socio-culturales, la naturaleza de la vida política y la ausencia de objetivos con mecanismos dispuestos tales como auspiciantes de políticas sensibles de género.

Requisitos para ser candidato

La misión de observadores también analizó los requisitos para poder ser candidato en la elección. Los candidatos deben tener 18 años, registrados para votar y cumplir con las exigencias de la Constitución de Falklands, incluyendo ciudadanía del Reino Unido y residencia en Falklands. El informe también mencionó condiciones descalificadoras, entre ellas las relativas a incapacidad mental y fidelidad a una potencia extranjera. Según la misión algunas de estas restricciones pueden colidir con los patrones internacionales para elecciones democráticas y podrían beneficiarse con una revisión.

Accesibilidad e inclusión

La accesibilidad para votantes con discapacidades fue encarada en el informe primario. Si bien no existen barreras obvias para la participación, la participación independiente y voto secreto no siempre están asegurados.

En efecto, la falta de intérpretes de idioma con señas y de tecnologías facilitadoras podrían estar limitando la participación de votantes con impedimentos de escucha y/o visión. La disponibilidad de urnas móviles fue identificada como una medida que impedía a los votantes con limitantes de participar.

Candidatos migrantes

La misión también tomó nota que miembros de comunidades mayores en las Falklands pueden estar con dudas de participar como candidatos, aun cuando cumplen con todos los requisitos para poder presentarse.

- Finalizada la presencia en las Falklands la tarea de la misión de Observadores, CPA-BIMR, es la elaboración de un informe completo, incluyendo recomendaciones, previo a tres meses de la celebración de la elección general en las Islas el pasado 11 de diciembre.