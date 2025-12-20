Expresidente peruano Martín Vizcarra hospitalizado

Vizcarra fue atendido en un hospital que había inaugurado como presidente

El expresidente peruano Martín Vizcarra fue trasladado de urgencia desde la cárcel de Barbadillo al hospital Ate Vitarte - EsSalud este viernes tras sufrir una grave crisis hipertensiva y descompensación física. La emergencia médica ocurrió pocos días después de que Vizcarra comenzara a cumplir una condena de 14 años por corrupción.

Si bien su oficina de prensa inicialmente vinculó el incidente con una afección cardíaca, testigos informaron haber visto al exmandatario ingresar al centro de salud bajo fuertes medidas de seguridad, con mascarilla y bata blanca. Tras su inmediata estabilización por parte del personal de emergencias, Vizcarra recibió el alta y regresó a su celda.

El hermano del expresidente, Mario Vizcarra, actual candidato presidencial por el partido Perú Primero, arremetió contra el poder judicial tras el incidente. En una publicación en X, afirmó que la salud de su hermano se estaba viendo “comprometida por el abuso judicial” y señaló la ironía de que su hermano estuviera siendo atendido en un hospital que él mismo había inaugurado durante su presidencia.

El problema de salud se produce poco después de que un tribunal penal declarara a Vizcarra culpable de aceptar alrededor de US$610.000 en sobornos durante su mandato como gobernador de Moquegua. El poder judicial determinó con certeza que Vizcarra favoreció a las constructoras Obrainsa e ICCGSA en la adjudicación del proyecto hídrico “Lomas de Ilo” y del contrato del Hospital de Moquegua, por lo que se le impuso una pena de 14 años de prisión, nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa superior a US$695.000.

Vizcarra ha calificado el fallo como una “venganza” de sus oponentes políticos y un “pacto mafioso”, prometiendo apelar la sentencia desde su celda.

El encarcelamiento de Vizcarra ha llevado a la prisión de Barbadillo —un centro especializado para exjefes de Estado— a lo que los analistas describen como un 200% de ocupación. Vizcarra se une a los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo en el centro de alta seguridad. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) no ha emitido un comunicado oficial sobre el traslado médico, pero confirmó que Vizcarra permanece bajo estricta observación tras su regreso a prisión.