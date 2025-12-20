De Moraes aprueba cirugía de Bolsonaro, pero ningún tiempo de recuperación en casa

Las acciones pasadas de Bolsonaro lo convierten en un riesgo de fuga, concluyó De Moraes

El juez Alexandre De Moraes del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil autorizó este viernes al expresidente Jair Bolsonaro a salir temporalmente de prisión para someterse a una cirugía. Sin embargo, el magistrado denegó rotundamente la solicitud de cumplir el resto de su condena bajo arresto domiciliario humanitario, alegando antecedentes de incumplimiento y alto riesgo de fuga.

Bolsonaro cumple actualmente una condena de 27 años y tres meses en la Jefatura de la Policía Federal en Brasilia tras su condena por su participación en el intento de golpe de Estado de enero de 2023.

La decisión se produce tras una evaluación médica realizada por expertos de la Policía Federal (PF), que confirmó que Bolsonaro padece una hernia inguinal bilateral, además de hipo recurrente atribuido a un problema del nervio frénico, e insomnio.

La defensa de Bolsonaro había solicitado la liberación inmediata para una cirugía de emergencia y su posterior traslado a arresto domiciliario para su recuperación. De Moraes coincidió con los peritos de la PF, quienes clasificaron la cirugía como electiva, no de emergencia. Si bien reconoció que la cirugía era la medida recomendada, dictaminó que la defensa debe proporcionar un cronograma específico para el procedimiento antes de autorizar la libertad temporal.

El STF denegó la solicitud “humanitaria” de arresto domiciliario basándose en dos factores principales: la proximidad logística y la conducta previa del reo. De Moraes argumentó que la Jefatura de la Policía Federal estaba, de hecho, más cerca del hospital privado (DF Star) que la residencia de Bolsonaro. “No hay riesgo de daños en caso de una posible necesidad de transporte de emergencia”, señaló el magistrado.

Además, el fallo destacó un informe reciente que indica que Bolsonaro intentó manipular su tobillera electrónica para facilitar su extracción. “El informe pericial indica que Jair Messias Bolsonaro intentó manipular la tobillera... lo que evidencia la violación del dispositivo... para facilitar su fuga”, señaló el juez.

De Moraes también mencionó la estancia “injustificada” de Bolsonaro en la Embajada de Hungría y los supuestos planes de su círculo político para facilitar una posible fuga a Estados Unidos.

El equipo legal del exmandatario debe presentar ahora una propuesta de fecha y hora para la operación bilateral de hernia inguinal. Una vez presentada la fecha, el fiscal general Paulo Gonet tendrá 24 horas para revisar el plan antes de su aprobación final. Tras la cirugía y el período de recuperación inmediato, Bolsonaro deberá regresar a las instalaciones de la Policía Federal.