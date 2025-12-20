Bolivia enfrenta paro indefinido por fin de subsidios a los combustibles

Los poderosos sindicatos de trabajadores y transportistas de Bolivia confirmaron que iniciarán un paro nacional indefinido a partir del lunes, después de que el presidente Rodrigo Paz Pereira afirmara que el Decreto Supremo 5503, que elimina los subsidios a los combustibles vigentes durante décadas, era un punto de partida no negociable para su administración.

A pesar de las invitaciones del Ministerio de Obras Públicas y el Viceministerio de Transporte para unirse a una mesa de diálogo, la Confederación Boliviana de Choferes y la Federación 1ro. de Mayo declinaron oficialmente.

Los líderes sindicales, entre ellos Santos Escalante y Víctor Tarqui, declararon que no participarían en reuniones gubernamentales mientras el decreto estuviera vigente. Tarqui confirmó que, tras consultar con las federaciones regionales, el paro general comenzará el lunes. “El gobierno no ha propuesto absolutamente nada para resolver esto”, declaró Tarqui a la ANF.

En La Paz, el alcalde Iván Arias ha pedido a los conductores una pausa en las protestas, alegando preocupación por los aumentos arbitrarios de tarifas. En un mensaje de video publicado el viernes, Paz defendió firmemente el decreto, conocido como el “gasolinazo”, que ha aumentado los precios de la gasolina en un 86% y del diésel en un 162%.

Paz argumentó que el decreto era necesario para “decir la verdad” sobre el estado de la economía y abordar lo que denominó “la bancarrota y la corrupción” heredadas de anteriores administraciones del MAS. Para compensar el aumento del costo de vida, Paz destacó los aumentos de su administración en bonos sociales, incluyendo asignaciones para adultos mayores y estudiantes.

“El decreto no se modificará porque es un punto de partida”, afirmó Paz, aunque señaló que el gobierno sigue abierto a “mejorar” la medida mediante futuras iniciativas.

La Central Obrera Boliviana (COB) se ha unido al sector del transporte para exigir su derogación total, advirtiendo que el decreto tiene un “efecto multiplicador” que incrementará el costo de todos los bienes y servicios básicos.

Mientras que el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, argumenta que no hay justificación para los aumentos de tarifas, los líderes del transporte insisten en que los costos operativos se han vuelto insostenibles. Los sindicatos siguen argumentando que algunas disposiciones del decreto permiten la “entrega exprés” de recursos naturales a empresas privadas sin aprobación legislativa.

Este sábado, los líderes sindicales del transporte se reunirán en Cochabamba para ultimar las estrategias de cierre de rutas para la huelga que comenzará el lunes.