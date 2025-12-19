Posponen firma del TLC UE-Mercosur para enero

“Necesitamos unas semanas más para resolver algunos asuntos con los Estados miembros”, declaró Von der Leyen

La tan esperada firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre la Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (Mercosur), prevista inicialmente para este sábado en Foz do Iguaçu, se ha pospuesto oficialmente hasta enero tras el aumento de la presión interna y las protestas masivas de los agricultores europeos.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, confirmó el aplazamiento tras una cumbre de líderes de la UE. A pesar de 25 años de negociaciones, la Comisión no logró obtener el mandato necesario de los Estados miembros para finalizar el acuerdo esta semana.

“Necesitamos algunas semanas más para resolver algunos asuntos con los Estados miembros”, declaró Von der Leyen, aunque enfatizó que se habían logrado “avances decisivos” para allanar el camino para la firma en enero.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, restó importancia al revés, señalando que un retraso de tres semanas era “insignificante” tras un cuarto de siglo de negociaciones.

El aplazamiento se atribuye en gran medida a la falta de consenso dentro del bloque de la UE. El presidente francés, Emmanuel Macron, reiteró que era “demasiado pronto” para aceptar el pacto, exigiendo avances “históricos” en materia de salvaguardias ambientales y sociales. Mientras tanto, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, también solicitó más tiempo para garantizar la protección de los intereses agrícolas de su país.

Miles de agricultores marcharon en Bruselas este jueves con cientos de tractores, mientras los sindicatos argumentaban que el acuerdo permitiría la entrada de carne de res y soja sudamericanas producidas bajo regulaciones ambientales menos estrictas, lo que perjudicaba injustamente a la actividad en Europa.

En Sudamérica, el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, confirmó haber sido informado sobre el retraso por su ministro de Relaciones Exteriores. A pesar del contratiempo, Orsi sostuvo que la cumbre del Mercosur en Brasil se desarrollaría según lo previsto para abordar la agenda regional y transferir la presidencia pro tempore del bloque a Paraguay.

Por su parte, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, allanó el camino para el retraso el viernes por la mañana tras una llamada telefónica con Meloni, quien pidió “paciencia” mientras Italia aseguraba garantías internas. De ratificarse, el acuerdo crearía la mayor zona de libre comercio del mundo.