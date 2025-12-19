Perú compra tanques surcoreanos en un importante acuerdo de defensa

Se esperan las primeras entregas en 2026; el ensamblaje local de los vehículos comenzaría en 2029

Perú firmó un acuerdo marco estratégico con la empresa surcoreana de defensa Hyundai Rotem para la compra de 54 tanques de batalla K2 Black Panther y 141 vehículos blindados de transporte de personal K808, lo que supone una modernización total de las capacidades del país sudamericano en este ámbito.

Sin duda, la mayor exportación de defensa terrestre de Corea del Sur a Latinoamérica hasta la fecha, el acuerdo superó los 1.400 millones de dólares, lo que marca un importante cambio geopolítico para Perú, que se aleja de décadas de dependencia del armamento alemán y soviético.

Un componente central del acuerdo es la transferencia de tecnología y el establecimiento de una base industrial nacional. El mayor general Jorge Arévalo Kalinowski, jefe del Comando Logístico del Ejército, reveló que los socios surcoreanos planean una inversión inicial de 270 millones de dólares para construir un complejo industrial especializado en Perú. Se espera que las entregas comiencen en 2026, y que el ensamblaje local de los vehículos comience en 2029. El proyecto involucrará una empresa conjunta entre la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME), propiedad estatal, y Hyundai Rotem.

El primer ministro Ernesto Álvarez declaró que los nuevos tanques K2 reemplazarán a los obsoletos modelos soviéticos T-55, que, según señaló, “ya no poseen capacidad disuasoria”.

La presidencia surcoreana destacó el acuerdo como la primera entrada del tanque K2 en el mercado latinoamericano, tras su éxito masivo en Europa, en particular un reciente acuerdo de US$6.500 millones con Polonia.

Los fabricantes surcoreanos de defensa han ganado reconocimiento mundial por sus rápidos ciclos de producción y su confiabilidad, adquiridos durante décadas de preparación intensiva contra Corea del Norte. Corea del Sur actualmente se ubica como el décimo mayor exportador de armas del mundo y aspira a alcanzar el cuarto puesto para 2027.

Las autoridades peruanas insistieron en que la medida busca recuperar la capacidad operativa perdida en lugar de desencadenar una carrera armamentista. En una iniciativa independiente para reforzar la logística militar, Perú también confirmó la llegada de un segundo lote de tres helicópteros UH-60 Black Hawk donados por Estados Unidos, como parte de un acuerdo de nueve aeronaves firmado el año pasado.